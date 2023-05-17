أمير سعيود: لقطة انفعالي القوية بعد استبدالي أمام النصر "عادية ولا تكبروا الموضوع" (فيديو)
علق الجزائري أمير سعيود، نجم الطائي، على لقطة انفعاله القوية إثر استبداله في مباراة النصر، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 27 للدوري السعودي.
وكان اللاعب قد قام بالتعبير بيده عن غضبه، ثم قام بركل مقاعد دكة البدلاء، ما دفع عددا من زملائه للتدخل وتهدئته.
وقال أمير سعيود في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "لقطتي بعد التبديل طبيعية، وهذه الأمور عادية تحدث في كرة القدم، وكنت أريد استكمال المباراة والعودة بالنتيجة أمام النصر، ولكن أولا وأخيرا هذا قرار المدرب رادوي، لا نكبر الموضوع، هذه الأمور عادية تحدث في كرة القدم".
وأضاف: "في الشوط الأول كنا قادرين على التقدم بالنتيجة، الأداء الهجومي لنا كان جيدا، لكن في الشوط الثاني تغيرت المعطيات، وركلة الجزاء التي احتسبت للنصر غيرت مجرى المواجهة وأعطت دفعة للاعبي نادي النصر".
وتابع: "الحمد لله على كل شيء، وهذه هي كرة القدم، وأحب جمهور الطائي كثيرا، وأشكرهم على دعمهم ومساندتهم، وكنا نريد إسعادهم بالفوز في مباراة النصر، وإن شاء الله نعدهم بالتعويض".
وفاز النصر على الطائي في الدوري السعودي 2/0، حيث سجل له البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، والبرازيلي أندرسون تاليسكا بالدقيقتين 52 و80.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى 60 نقطة محتلًا المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الاتحاد صاحب الصدارة.
فيما تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.