أمير سعيود: لقطة انفعالي القوية بعد استبدالي أمام النصر "عادية ولا تكبروا الموضوع" (فيديو)

علق الجزائري أمير سعيود، نجم الطائي، على لقطة انفعاله القوية إثر استبداله في مباراة النصر، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 27 للدوري السعودي.

وكان اللاعب قد قام بالتعبير بيده عن غضبه، ثم قام بركل مقاعد دكة البدلاء، ما دفع عددا من زملائه للتدخل وتهدئته.

وقال أمير سعيود في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "لقطتي بعد التبديل طبيعية، وهذه الأمور عادية تحدث في كرة القدم، وكنت أريد استكمال المباراة والعودة بالنتيجة أمام النصر، ولكن أولا وأخيرا هذا قرار المدرب رادوي، لا نكبر الموضوع، هذه الأمور عادية تحدث في كرة القدم".