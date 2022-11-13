استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي النهائية في كأس العالم

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا، يعلن خلاله قرار هيرفي رينارد باستبعاد فهد المولد، واستدعاء نواف العابد بديلاً له، بسبب قضية المنشطات المنظورة في المحكمة الرياضية.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات أصدرت قرارا بإيقاف فهد المولد 18 شهرا ف، بعد إيجابية العينة الخاصة به في إحدى مباريات الموسم الماضي.

لكن مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر بعد ذلك تخفيض عقوبة فهد المولد والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي.

ومع ذلك، قرر اتحاد الكرة السعودي استبعاد اللاعب قائلا في بيان رسمي: "استبعاد فهد المولد جاء بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، وهو إجراء احترازي".

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

وجاءت قائمة السعودية لكأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الاله العمري وعبدالله مادو، محمد البريك، علي البليهي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، سان التمبكتي.

خط الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي، وعبد الرحمن العبود، سامي النجعي وعلي الحسن، هتان باهبري، ورياض شراحيلي.

خط الهجوم: صالح الشهري، وفراس البريكان، وهيثم عسيري، ونواف العابد.