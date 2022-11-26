ترتيب مجموعة السعودية بعد الخسارة أمام بولندا

قدمت السعودية أداء جيدا وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2-صفر أمام بولندا باستاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة بكأس العالم، اليوم السبت، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهائيات.

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.

وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.