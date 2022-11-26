ترتيب مجموعة السعودية بعد الخسارة أمام بولندا
قدمت السعودية أداء جيدا وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2-صفر أمام بولندا باستاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة بكأس العالم، اليوم السبت، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهائيات.
ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.
وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.
وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء لكن شتينسني أنقذ تسديدة سالم الدوسري.
وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بلاده أربع نقاط من أول جولتين.
بهذا الفوز، وصل منتخب بولندا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف منتخب السعودية عند 3 نقاط، ويتبقى لقاء للمنتخب الأرجنتيني أمام المكسيك مساء اليوم.