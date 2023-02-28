تقرير: ناتشو نجم ريال مدريد على رادار عدة أندية سعودية

كشف موقع "todofichajes" الإسباني أن أندية سعودية تواصلت مع الإسباني ناتشو فرنانديز، لاعب ريال مدريد الإسباني، لضمه خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد في يونيو المقبل، علما بأنه لم يسبق له اللعب لأي فريق آخر سوى الميرنغي منذ تصعيده للفريق الأول في 2013.

وقال الموقع إن أندية سعودية تواصلت مع ناتشو، لمعرفة إمكانية تقديم عرض له، لكن اللاعب حتى الآن يفضل اللعب في الدوري الأمريكي.