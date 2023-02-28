تقرير: ناتشو نجم ريال مدريد على رادار عدة أندية سعودية
كشف موقع "todofichajes" الإسباني أن أندية سعودية تواصلت مع الإسباني ناتشو فرنانديز، لاعب ريال مدريد الإسباني، لضمه خلال الموسم المقبل.
وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد في يونيو المقبل، علما بأنه لم يسبق له اللعب لأي فريق آخر سوى الميرنغي منذ تصعيده للفريق الأول في 2013.
وقال الموقع إن أندية سعودية تواصلت مع ناتشو، لمعرفة إمكانية تقديم عرض له، لكن اللاعب حتى الآن يفضل اللعب في الدوري الأمريكي.
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن ناتشو، الذي يمكن أن يغادر ريال مدريد بعد توقف مفاوضات التجديد بين الطرفين، يمتلك عرضا بملايين الدولارات من أحد الأندية السعودية.
ويلعب ناتشو، البالغ من العمر 33 عاما، في مركز الدفاع مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، وشارك هذا الموسم في 3 مباريات، ولم يسجل أي أهداف أو يساهم في صناعة أي هدف وتبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو.
ولم يشارك مدافع ريال مدريد المخضرم بصفة أساسية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، وقد أصبح المدافع الأخير ويبدأ فقط في غياب الخيارات الأخرى عندما يتعرضون للإصابة.
وبدأ ناتشو سبع مباريات فقط من أصل 22 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في أربع مباريات أثناء وجوده في الملعب.
ويلعب ناتشو لنادي ريال مدريد الإسباني منذ 2011، قادما من ريال مدريد كاستيا الذي لعب له في الفترة من 2009 وحتى 2013.
وحصد اللاعب مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا في 2013، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.