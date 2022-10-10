مركز التحكيم يقرر عقد جلسة استماع لجميع أطراف قضية عبدالرزاق حمدالله

كشفت صحيفة "الجزيرة" عن تحديد مركز التحكيم الرياضي يوم بعد غد الأربعاء موعدا لاستكمال جلسات قضية نادي النصر ضد نادي الاتحاد ولاعبه عبدالرزاق حمدالله.

وقالت الصحيفة إن مركز التحكيم الرياضي قرر عقد جلسة استماع يوم الأربعاء لجميع أطراف قضية عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الحالي والنصر السابق.

وانضم المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

وأصدرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في 28 مارس، بيانا اتهمت مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو أي حوالي 82 مليون ريال سعودي.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر، وحامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد 6 أشهر بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

لكن مركز التحكيم الرياضي أصدر قرارا بتعليق عقوبة إيقاف حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب في قضية التسريبات من قبل إدارة النصر.