الكشف عن موعد وصول كريستيانو رونالدو للسعودية وحفل كبير لتقديمه (فيديو)
كشف بدر رافع، مراسل قناة "SSC" السعودية عن موعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المملكة من أجل تقديمه لاعبا رسميا في صفوف نادي النصر.
وقال مراسل القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي، يوم السبت: "رونالدو سيصل يوم الأحد للرياض بصحبة رئيس النادي مسلي آل معمر، وسيقام حفل كبير لتقديم النجم البرتغالي يوم الثلاثاء".
وأعلن النصر، مساء الجمعة، التعاقد مع رونالدو، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، حتى صيف 2025.
وكان الفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، قد علق على تعاقد ناديه مع رونالدو خلال مؤتمر الصحفي بعد الفوز على الخليج (1-0) مساء اليوم، ضمن الجولة 11 بدوري روشن، قائلا: "التوقيع مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، هو أمر خارق للعادة، ويساهم في تطور الكرة السعودية".
وأضاف: "نحن سعداء بقدومه دون أدنى شك، والهدف الأول هو أن نعمل على جعله يتأقلم معنا، وأن يستمتع باللعب في النصر، ويمتع الجمهور".
ولم يعلن النصر، قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية، كانت قد أشارت إلى أن البرتغالي سيتقاضى راتبا قيمته 173 مليون إسترليني سنويا، وأنه سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنادي.
وستكون تجربة رونالدو مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتنغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.
يذكر أن مانشستر يونايتد، كان قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، الشهر الماضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.