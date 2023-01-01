الكشف عن موعد وصول كريستيانو رونالدو للسعودية وحفل كبير لتقديمه (فيديو)

وأعلن النصر، مساء الجمعة، التعاقد مع رونالدو، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، حتى صيف 2025.

وكان الفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، قد علق على تعاقد ناديه مع رونالدو خلال مؤتمر الصحفي بعد الفوز على الخليج (1-0) مساء اليوم، ضمن الجولة 11 بدوري روشن، قائلا: "التوقيع مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، هو أمر خارق للعادة، ويساهم في تطور الكرة السعودية".

وأضاف: "نحن سعداء بقدومه دون أدنى شك، والهدف الأول هو أن نعمل على جعله يتأقلم معنا، وأن يستمتع باللعب في النصر، ويمتع الجمهور".