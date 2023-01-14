ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الفيصلي
الأهلي يسعى بكل قوة للعودة لدوري المحترفين السعودي.
انتفض الأهلي ليحقق فوزا مهما على حساب نظيره الفيصلي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في قمة مؤجلة من الجولة التاسعة لمباريات دوري يلو 2022-2023.
وتقدم النادي الأهلي، في الدقيقة 27، بواسطة نجمه الشاب هيثم عسيري.
وظل الأهلي، محافظًا على التقدم، حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما أدرك كاسيانو دياز، التعادل لنادي الفيصلي.
ولم تمر سوى 3 دقائق، وبالتحديد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حتى نجح الأهلي، وبواسطة عسيري أيضًا، في التقدم مرة أخرى، بهدف ثان.
وبهذه النتيجة، ارتقى النادي الأهلي، إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 28 نقطة، مع مباراة مؤجلة.
أما فريق الفيصلي، فتجمد رصيده عند النقطة 33، لكنه حافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، رغم الخسارة.