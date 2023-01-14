ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الفيصلي

انتفض الأهلي ليحقق فوزا مهما على حساب نظيره الفيصلي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في قمة مؤجلة من الجولة التاسعة لمباريات دوري يلو 2022-2023.

وتقدم النادي الأهلي، في الدقيقة 27، بواسطة نجمه الشاب هيثم عسيري.

وظل الأهلي، محافظًا على التقدم، حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما أدرك كاسيانو دياز، التعادل لنادي الفيصلي.