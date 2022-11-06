بسبب 4 قضايا للاعبين سابقين.. الأهلي السعودي مهدد بعدم العودة إلى دوري المحترفين (فيديو)
كشف الخبير القانوني سعود الرمان، أن النادي الأهلي السعودي أصبح مهددًا بعدم العودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، بسبب عدة قضايا مرفوعة من لاعبين سابقين على "الراقي" للمطالبة بمستحقاتهم.
وهبط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي الموسم الحالي، لأول مرة في تاريخه، حيث يحاول العودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين.
وقال سعود الرمان، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "الأهلي لديه 4 قضايا منظورة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في أخر سنتين رفعت عليه أكثر من قضية، ولكن (فيفا) لن تذهب إلى خصم نقاط أو تهبيط الفريق، إلا في حالتين، الأولى أن يتعدى الأهلي المدد النظامية في أول عقوبة بإيقافه 3 فترات تسجيل، أو أن اللاعب يقدم طلبا في فيفا بطلب خصم نقاط أو تهبيط الفريق، كما حدث مع نادي الاتحاد منذ سنوات وتم خصم 3 نقاط له".
وأضاف: "الأزمة أن الأهلي في آخر سنتين لديه 4 قضايا بإنهاء عقود لأسباب غير مشروعة، وبالتالي الأهلي مهدد تهديدا كاملا أن القضايا تسبب له مشكلة في خصم نقاط ثم قد ترتقي إلى التهبيط (الهبوط إلى الدرجة الثانية وهي الدرجة الأقل)، وحتى قضية دي سوزا لم يحدث بها أي تصالح حتى الآن، ووارد جدا أن يقوم أحد اللاعبين بتقديم طلب للجنة الانضباط بخصم نقاط وسيتم توقيعها سريعا لأن النادي عوقب أكثر من مرة بالمنع من التسجيل وإلى الآن لم يتم حل أزماته السابقة في قضيتي دجانيني ودي سوزا فالنادي عليه منع تسجيل 3 فترات قيد في الوقت الحالي والإدارة تعلم هذا الأمر، والحل السداد أو التصالح مع اللاعبين، وما أعلمه أن النادي تعاقد مع محام لكي يدخل في عملية التفاوض".
ويحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس في ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 15 نقطة، متأخرًا عن الفيصلي المتصدر بـ7 نقاط كاملة.