بسبب 4 قضايا للاعبين سابقين.. الأهلي السعودي مهدد بعدم العودة إلى دوري المحترفين (فيديو)

كشف الخبير القانوني سعود الرمان، أن النادي الأهلي السعودي أصبح مهددًا بعدم العودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، بسبب عدة قضايا مرفوعة من لاعبين سابقين على "الراقي" للمطالبة بمستحقاتهم.

وهبط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي الموسم الحالي، لأول مرة في تاريخه، حيث يحاول العودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين.

وقال سعود الرمان، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "الأهلي لديه 4 قضايا منظورة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في أخر سنتين رفعت عليه أكثر من قضية، ولكن (فيفا) لن تذهب إلى خصم نقاط أو تهبيط الفريق، إلا في حالتين، الأولى أن يتعدى الأهلي المدد النظامية في أول عقوبة بإيقافه 3 فترات تسجيل، أو أن اللاعب يقدم طلبا في فيفا بطلب خصم نقاط أو تهبيط الفريق، كما حدث مع نادي الاتحاد منذ سنوات وتم خصم 3 نقاط له".