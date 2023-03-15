ماركا: عرض الهلال لضم ميسي سيكون مطابقا تماما لعقد كريستيانو رونالدو مع النصر

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن العرض المزمع تقديمه من نادي الهلال السعودي لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وحتى الآن، لم يتوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي على الاستمرار أو الرحيل المجاني.

وتواجد بالفعل خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ووكيله، أمس في السعودية، وزعمت التقارير أن والد ليو طلب راتبًا خياليًا من أجل الموافقة على إتمام الصفقة.