تقرير: النصر السعودي يفكر في ضم كريم بنزيما بجانب كريستيانو رونالدو
أعلن الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022، في أكثر من مناسبة رغبته في إنهاء مسيرته في صفوف ناديه الحالي ريال مدريد، لكن يبدو أنه قد يغير رأيه في ظل اهتمام النصر السعودي بالتعاقد معه ليكون إلى جوار زميله السابق كريستيانو رونالدو.
وانضم قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى النصر نهاية الشهر الماضي في عقد لمدة عامين ونصف العام، في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.
لكن موقع "ميديا فوت" الفرنسي ذكر أن "العالمي" يرغب في ضم بنزيما البالغ عمره 35 عاما الذي اعتزل دوليا ويركز حاليا مع النادي الملكي فقط.
ووفقًا لمصادر الموقع الفرنسي في النصر، فإن النادي السعودي يفكر في التعاقد مع بنزيما بعد الحصول على رونالدو، حيث يحلم متصدر دوري روشن بالجمع بين الثنائي CR7 / KB9، ليقودا هجوم الفريق.
ولا شك أن ريال مدريد سيرحب ببيع بنزيما بمبلغ ضخم، خاصة وأنه يتقاضى راتبا استثنائيا من النادي الملكي، لكن عقده مع النصر سيكون أضخم بالتأكيد.
وكان يمكن أن يكون عام 2022 ساحرًا تمامًا بالنسبة لبنزيما بعد فوزه بالكرة الذهبية ومشاركته مع منتخب بلاده كأس العالم، قبل غيابه عن الفريق للإصابة وأسباب غامضة أخرى.
وحرص المهاجم الفرنسي على حسم الجدل بشأن علاقته مع النجم البرتغالي لاعب النصر، بعدما لم تظهر لهما أي صورة معا في تدريبات الفريق الملكي التي أقيمت، أمس الجمعة، على ملعب "العالمي" استعدادا لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد.
والتقى الهداف التاريخي لريال مدريد بالمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال زيارته تدريبات الفريق في ملاعب ناديه الجديد بالرياض.
وشاهد رونالدو تدريبات ريال مدريد قبل أن يزوره البرازيليون فينسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو خلال تدريباته في صالة الألعاب الرياضية بمرافق "العالمي"، وقد التقطوا جميعا معه صورة تذكارية.
وقال بنزيما ردا على الصحفيين عن علاقته برونالدو، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "لسنا بحاجة إلى التقاط صورة معًا لنقول إننا أصدقاء، لسنا بحاجة إلى ذلك، لقد كان أثناء التدريب ولكن لم يكن لدي وقت للتحدث معه. في الحقيقة أنني لم أرَ كريستيانو بالأمس، الصور هذه يمكن نشرها على إنستغرام أو السوشيال ميديا ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغداً إذا رأيته سأتحدث معه".
كما قال بنزيما في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "شكرا جزيلا للمملكة على التنظيم الرائع لكأس السوبر الإسباني، السعودية بلد جميل، وقد لاحظت أن الجماهير هنا سعيدة بوجود ريال مدريد".
ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، مساء الأحد، على ملعب الملك فهد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.