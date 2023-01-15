تقرير: النصر السعودي يفكر في ضم كريم بنزيما بجانب كريستيانو رونالدو

أعلن الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022، في أكثر من مناسبة رغبته في إنهاء مسيرته في صفوف ناديه الحالي ريال مدريد، لكن يبدو أنه قد يغير رأيه في ظل اهتمام النصر السعودي بالتعاقد معه ليكون إلى جوار زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وانضم قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى النصر نهاية الشهر الماضي في عقد لمدة عامين ونصف العام، في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.

لكن موقع "ميديا فوت" الفرنسي ذكر أن "العالمي" يرغب في ضم بنزيما البالغ عمره 35 عاما الذي اعتزل دوليا ويركز حاليا مع النادي الملكي فقط.

ووفقًا لمصادر الموقع الفرنسي في النصر، فإن النادي السعودي يفكر في التعاقد مع بنزيما بعد الحصول على رونالدو، حيث يحلم متصدر دوري روشن بالجمع بين الثنائي CR7 / KB9، ليقودا هجوم الفريق.