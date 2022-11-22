ماذا قال ميسي عقب الهزيمة الصاعقة من السعودية؟

أكد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أنه لا توجد أعذار أو مبررات للخسارة المفاجئة من السعودية بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة الثالثة بكأس العالم في قطر، مؤكدا أن على فريقه النهوض من جديد والوحدة من أجل مواصلة المشوار.

وتعرضت الأرجنتين بطلة العالم 1978 و1986 لهزيمة صاعقة أمام الأخضر السعودي بعدما تقدم ميسي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من البداية، لكن صالح الشهري أدرك التعادل بهدف رائع بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، وسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 53 من تسديدة رائعة.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل: "الآن علينا أن نثبت أننا مجموعة موحدة، لا توجد أعذار لدينا، ويجب أن نكون متحدين وننهض وننظر للأمام. كنا نعرف أن منتخب السعودية يضم لاعبين جيدين، يتناقل الكرة بشكل جيد ويهاجم، كنا نعمل على ذلك، لكن كان علينا أن نسرع ​​قليلًا".

وأضاف أفضل لاعب في العالم سبع مرات والحائز على الكرة الذهبية العام الماضي: "لا توجد أعذار.. سنكون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، هذه المجموعة قوية وأظهرت ذلك.. إنه وضع لم نمر به منذ وقت طويل.. الآن يجب أن نظهر قدراتنا وأننا مجموعة جيدة من اللاعبين".

وتابع الهداف التاريخي لبرشلونة والذي يخوض آخر نهائيات لكأس العالم له: "تعرضنا لضربة قاسية للجميع.. لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة، والأشياء تحدث لسبب ما.. علينا الاستعداد لما هو قادم.. علينا أن نفوز فقط حاليا، والأمر متروك لنا في النهاية".

وستكون الأرجنتين في موقف صعب قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة يوم السبت، حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عنه.

وسجلت الأرجنتين ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول، واحدا عبر ميسي وثنائية من لاوتارو مارتينيز، لكن الحكم ألغاها بسبب التسلل.