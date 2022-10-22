الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد مقدونيا

ويخوض الأخضر معسكرا في شهر أكتوبر الحالي يشهد 3 وديات أمام مقدونيا الشمالية ثم ألبانيا يوم الأربعاء المقبل ثم هندوراس يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويلعب المنتخب السعودي 3 وديات أخرى قبل بطولة كأس العالم مباشرة أمام آيسلندا وبنما وكرواتيا أيام 6 و10 و16 نوفمبر المقبل.

أفكار رينارد

يسعى المنتخب السعودي للمزيد من الاطمئنان على صفوفه وجاهزية لاعبيه قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وتحدث هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية للجماهير عبر مقطع فيديو لحساب الأخضر السعودي عبر تويتر مؤكدا أن المعسكر الحالي شهد اختباراً بدنيا للاعبي المنتخب من أجل التعرف على مدى جاهزيتهم.

وأشار إلى أن هناك تفاوتا في المباريات التي خاضها كل لاعب فهناك من لعب مباريات عديدة متتالية وهناك من لعب مباريات أقل وهو ما يراعيه في المباريات الودية التي يخوضها في المعسكر.

وخرج من قائمة المنتخب السعودي الحارس فواز القرني للإصابة وتم استدعاء حارس النصر أمين بخاري للمعسكر بينما تأكدت جاهزية اللاعب سامي النجعي.

ويعتمد الأخضر السعودي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس، وأمامه الرباعي علي آل بليهي وعبدالإله العمري ومحمد البريك وأحمد بامسعود في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد كنو وعبدالله عطيف وفهد المولد وهتان باهبري، وفي الهجوم صالح الشهري وعبد الله الحمدان.

أوراق مقدونيا

يأمل منتخب مقدونيا الظهور بصورة طيبة في مباراة السعودية الودية خاصة أن المنتخبين يتقابلان للمرة الأولى.

ويقود منتخب مقدونيا المدير الفني بلاجويا ميليفسكي، ويعد أبرز لاعبي المنتخب المقدوني بيسارت إبراهيمي وفرحان حساني بجانب داركو فيلكوفسكي مدافع الاتفاق السعودي.

وقال عمرو أنور، مدرب اتحاد جدة السعودي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المعسكر الحالي للمنتخب السعودي من أهم المعسكرات قبل المونديال لأنه فرصة حقيقية لاختبار وتطوير الأداء الجماعي بمباريات ودية متوسطة المستوى.

وأوضح أن الوصول لمعدل بدني متساو وأداء جماعي للاعبي الأخضر سيكون التحدي القادم في وجه رينارد قبل المونديال.