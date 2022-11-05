النصر يقترب من إغلاق قضية البرازيلي جوليانو لحل أزمة التسجيل بالميركاتو الشتوي

وتعمل إدارة مسلي آل معمر، على إنهاء القضية بعد سداد المبلغ كاملًا، لرفع الإيقاف عن الفريق من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحصل جوليانو، على حكم من غرفة تسوية المنازعات في الفيفا، ضد النصر، يقضي باستحقاقه 4.5 مليون يورو، قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.

وانتقل جوليانو للنصر في صيف موسم 2018، قادمًا من فنربخشة التركي، وقضى موسمين مع الفريق السعودي، ويلعب حاليا مع نادي كورينثيانز البرازيلي.

وكان الإعلامي الرياضي فهد الروقي قد كشف مؤخرا أن نادي النصر كان من الممكن أن لا يدخل في أزمة مع البرازيلي جوليانو دي باولا، ولكن تصرفات مسؤوليه جعلوا النادي يتورط معه.

وقال الروقي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي"، إن جوليانو كان قد طلب فسخ عقده مع النصر بالتراضي ولكن مسؤولي النادي وقتها رفضوا، لتحدث الكارثة.

وأضاف: "بعد أن رفض النصر فسخ العقد بالتراضي، قام جوليانو باستغلال عدم حصوله على رواتبه مع العالمي، وقام بفسخ عقده وحصل على قرار من فيفا بالحصول على مبلغ 20 أو 22 مليون ريال".

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودى برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.