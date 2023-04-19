النصر ردًا على إشارة رونالدو: لديه إصابة (فيديو)

وتم تداول مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يوجه "حركة مشينة" إلى جماهير الهلال، التي رددت اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء خروجه من أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وسط مطالبات بتوقيع عقوبات على اللاعب.

ونقل الإعلامي الرياضي محمد العنزي، عن مصادر بمجلس إدارة نادي النصر، عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى رونالدو، خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، مع الإعلامي وليد الفراج.

وقال العنزي في تصريحاته: "عندي معلومة من إدارة نادي النصر بأن رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا، حيث ظل يُعاني منها، حتى إطلاق صافرة النهاية، ومتأكد تماما من هذه المعلومة".

وأضاف: "لو رأينا الفيديو المتداول فإن وجهه خلال خروجه كان على الأرض، حتى لم ينظر للمدرجات. رونالدو لاعب كبير، وهذا ليس رأيي ولكن معلومة أن اللاعب يعاني من إصابة، أما تفسيرات الجمهور فهو على راحته".