النصر ردًا على إشارة رونالدو: لديه إصابة (فيديو)
حرص مجلس إدارة نادي النصر على الرد سريعا على الاتهامات الموجهة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول، بعد الديربي أمام الهلال، بتوجيهه إشارة غير لائقة للجماهير عقب نهاية مواجهة الفريقين.
وخسر النصر (0-2) أمام الهلال، مساء الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ 25، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
وتم تداول مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يوجه "حركة مشينة" إلى جماهير الهلال، التي رددت اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء خروجه من أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وسط مطالبات بتوقيع عقوبات على اللاعب.
ونقل الإعلامي الرياضي محمد العنزي، عن مصادر بمجلس إدارة نادي النصر، عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى رونالدو، خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، مع الإعلامي وليد الفراج.
وقال العنزي في تصريحاته: "عندي معلومة من إدارة نادي النصر بأن رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا، حيث ظل يُعاني منها، حتى إطلاق صافرة النهاية، ومتأكد تماما من هذه المعلومة".
وأضاف: "لو رأينا الفيديو المتداول فإن وجهه خلال خروجه كان على الأرض، حتى لم ينظر للمدرجات. رونالدو لاعب كبير، وهذا ليس رأيي ولكن معلومة أن اللاعب يعاني من إصابة، أما تفسيرات الجمهور فهو على راحته".
وانتقل مهاجم البرتغال إلى النصر في صفقة ضخمة في يناير ليعزز من آمال جماهير النادي في حصد اللقب الغائب منذ 2019.
ورغم البداية القوية لرونالدو ومساهمته في عشرة أهداف في أول خمس مباريات مع النصر، فقد فشل في هز شباك الفريق في المباريات الكبيرة.
ففي المواجهة أمام الاتحاد في كأس السوبر لم يقدم رونالدو الكثير ليخسر فريقه في الدور قبل النهائي.
وانعقدت الآمال على الهداف التاريخي لريال مدريد عند المواجهة الثانية أمام الاتحاد في الدوري، لكنه اكتفى بمشاهدة فريقه يفقد الصدارة لصالح منافسه الذي لم يفز باللقب منذ 2009.
وتكرر الأمر في مواجهة الهلال في أول مباراة بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ليصبح رونالدو تحت مقصلة الانتقادات في بطولة ربما اعتقد البعض في أوروبا أنه سيهيمن عليها بسهولة.
وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي لعب 23 مباراة، بينما رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع.