نادي الاتحاد السعودي يجهز عرضا ضخما لحسم تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله

كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تعمل على حسم تجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة المغربية إن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعمل على تجهيز عرض ضخم لتجديد عقد حمدالله لمدة موسمين مقبلين، والتمسك باللاعب حتى صيف عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد ستقدم للاعب المغربي راتبا بقيمة 7 ملايين ريال سعودي في الموسم الأول، و7 ملايين و300 ألف ريال في الموسم الثاني، بالإضافة لحوافز مالية يحصل عليها اللاعب وفقا لمستواه وأدائه الهجومي والتهديفي في الدوري السعودي.

وانتقل حمدالله، (31 عاما)، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعد فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر.

ونجح حمدالله في قيادة الاتحاد للتأهل إلى دور الربع لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تسجيله هدفا في شباك الشباب ثم الفوز بركلات الترجيح.

ونجح حمدالله في تحقيق العديد من الأرقام القياسية أبرزها الوصول إلى 24 هدفًا في بطولة كأس الملك، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 5 أخرى.