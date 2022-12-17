نادي النصر السعودي يتجه للاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز
كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورتس“، أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب النصر السعودي، سيصبح خارج حسابات إدارة "العالمي"، خلال الموسم الجديد.
وقال رودي غاليتي بحسابه عبر "تويتر"، اليوم السبت، إن وكلاء بيتي مارتينيز، يعملون بالفعل لإيجاد ناد جديد للاعب من أجل مغادرة النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكانت إدارة نادي النصر قد رفضت رحيل اللاعب الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل رغبة رودي غارسيا، مدرب النصر، باستمرار مارتينيز مع الفريق موسما آخر.
وذكرت تقارير سابقة أن نادييْ الوصل وشباب أهلي دبي الإماراتيين أبديا رغبتهما في ضم مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة "العالمي" رفضت حيث إنها لم تحصل على مقابل مالي مناسب للاستغناء عن اللاعب.
وانضم بيتي مارتينيز، البالغ من العمر 29 عاما، في صيف 2020، قادما من صفوف نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، الذي لعب له لمدة موسم واحد.
ويلعب مارتينيز في مركز وسط الفريق، وسبق له اللعب لعدة أندية مثل هوراكان، وريفر بليت، وتبلغ قيمته السوقية نحو 9 ملايين يورو.
وحقق نادي النصر فوزا كبيرا، أمس الجمعة، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد لنادي الرائد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.
ورفع النصر بهذه النتيجة رصيده لـ22 نقطة ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين رفقة نادي الشباب (مؤقتًا).