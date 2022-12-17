نادي النصر السعودي يتجه للاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورتس“، أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب النصر السعودي، سيصبح خارج حسابات إدارة "العالمي"، خلال الموسم الجديد.

وقال رودي غاليتي بحسابه عبر "تويتر"، اليوم السبت، إن وكلاء بيتي مارتينيز، يعملون بالفعل لإيجاد ناد جديد للاعب من أجل مغادرة النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت إدارة نادي النصر قد رفضت رحيل اللاعب الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل رغبة رودي غارسيا، مدرب النصر، باستمرار مارتينيز مع الفريق موسما آخر.