فابريزيو رومانو: لا يوجد اتفاق حتى الآن بين النصر وفينسنت أبو بكر لفسخ التعاقد

كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمتخصص في أخبار الانتقالات والمدربين، مفاجأة بشأن ما تردد عن فسخ نادي النصر السعودي لعقد الكاميروني فينسنت أبو بكر بالتراضي بين الطرفين.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن إدارة نادي النصر خالصت رسميا فينسنت أبو بكر وسجلت البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلا منه، في قائمة الفريق الرسمية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي النصر اتجهت للاستغناء عن أحد محترفي الفريق الأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاكتمال عدد الأجانب الـ8، من أجل تسجيل رونالدو.

وكتب رومانو عبر حسابه بموقع تويتر "لا يوجد حتى الآن اتفاق فسخ للعقد بين فينسنت أبو بكر ونادي النصر، الأمور كما هي".

وأضاف أنه يمكن حل هذا الموقف قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يوجد فريقان مهتمان بالتعاقد مع المهاجم الكاميروني خلال الموسم الجديد.