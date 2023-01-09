فابريزيو رومانو: لا يوجد اتفاق حتى الآن بين النصر وفينسنت أبو بكر لفسخ التعاقد
كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمتخصص في أخبار الانتقالات والمدربين، مفاجأة بشأن ما تردد عن فسخ نادي النصر السعودي لعقد الكاميروني فينسنت أبو بكر بالتراضي بين الطرفين.
وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن إدارة نادي النصر خالصت رسميا فينسنت أبو بكر وسجلت البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلا منه، في قائمة الفريق الرسمية.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي النصر اتجهت للاستغناء عن أحد محترفي الفريق الأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاكتمال عدد الأجانب الـ8، من أجل تسجيل رونالدو.
وكتب رومانو عبر حسابه بموقع تويتر "لا يوجد حتى الآن اتفاق فسخ للعقد بين فينسنت أبو بكر ونادي النصر، الأمور كما هي".
وأضاف أنه يمكن حل هذا الموقف قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يوجد فريقان مهتمان بالتعاقد مع المهاجم الكاميروني خلال الموسم الجديد.
وكانت صحيفة "عكاظ" ذكرت أن فينسنت أبوبكر يمتلك عرضين أحدهما من مانشستر يونايتد والآخر من فنربخشة التركي، ومن المحتمل أن يغادر اللاعب إلى النادي الانجليزي، لقوة العرض ورغبة النادي في كسب خدمات اللاعب.
وكان عقد فينسنت أبو بكر مع نادي النصر ينتهي في يونيو 2024، وقد انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش، وخاض منذ ذلك الحين 39 مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة.
وبدأ فينسنت أبوبكر، صاحب الـ30 عاما، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.