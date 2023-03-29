الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن رسميا استقالة هيرفي رينارد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا موافقته على استقالة مدرب المنتخب الأول هيرفي رينارد، ليرحل عن منصبه، وسط تقارير عن قبوله عرضاً لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

وخاض رينارد آخر مبارياته مع المنتخب السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، أمام بوليفيا، ليخسرها بنتيجة (2-1).

وقال الاتحاد السعودي على تويتر: "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد برغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده.

"وعلى ضوء ذلك تمت تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".