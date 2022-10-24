استمتعوا، المجموعة صعبة.. ماذا قال محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي قبل منافسات كأس العالم؟

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لاعبي المنتخب السعودي، قبل أسابيع من مشاركة الأخضر في كأس العالم 2022 في قطر.

ونوه الأمير محمد بن سلمان على الدور المستمر والجهد المبذول من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي واللاعبين لضمان التأهل للمونديال، وأكد أنه أصبح شيئًا لازمًا للسعوديين، وأكد أن مجموعة المنتخب السعودي صعبة.

وطالب الأمير محمد بن سلمان اللاعبين بالاستمتاع بالمباريات الثلاث في دور المجموعات، واللعب دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على الأداء أمام اقوى منتخبات العالم.