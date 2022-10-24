استمتعوا، المجموعة صعبة.. ماذا قال محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي قبل منافسات كأس العالم؟
استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لاعبي المنتخب السعودي، قبل أسابيع من مشاركة الأخضر في كأس العالم 2022 في قطر.
ونوه الأمير محمد بن سلمان على الدور المستمر والجهد المبذول من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي واللاعبين لضمان التأهل للمونديال، وأكد أنه أصبح شيئًا لازمًا للسعوديين، وأكد أن مجموعة المنتخب السعودي صعبة.
وطالب الأمير محمد بن سلمان اللاعبين بالاستمتاع بالمباريات الثلاث في دور المجموعات، واللعب دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على الأداء أمام اقوى منتخبات العالم.
في حين قال الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضة السعودي أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في التصفيات، وسيكملون المسيرة في تمثيل الأخضر في كأس العالم، وقال إن اللاعبين وعدوه ببذل أقصى جهد يليق بالمنتخب السعودي.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أطلق اليوم الأحد، الهوية البصرية الموحدة لجماهير المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2022، تحت شعار "قدام"
وتجمع فكرة الشعار رمزيتين: "فنية ولفظية"، تهدفان لصنع الأجواء المناسبة المساندة للمنتخب في المونديال.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم في قطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا، وأخيرا أمام المكسيك.
وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.