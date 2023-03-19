النصر السعودي يوضح حقيقة تصريحات رودي غارسيا بأن اللاعبين لا يثقون به (فيديو)
حرص الوليد المهيدب، مدير الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، على كشف حقيقة التصريحات التي تم تداولها للفرنسي رودي غارسيا، مدرب الفريق، عقب مواجهة العالمي نظيره أبها، مساء السبت، في إطار منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.
وأحرز كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا هدفين قرب النهاية، ليحوّل النصر تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه أبها، ويواصل ملاحقة الاتحاد على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، مساء السبت.
وتم تداول تصريح للمدرب الفرنسي رودي غارسيا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، يقول فيه: "تحدثت للاعبين ولكنهم لم يطبقوا كلامي (يبدو أنهم لم يكونوا واثقين فيّ)".
ولكن المهيدب خرج عبر حسابه على تويتر لإيضاح الأمر، قائلا: "اجتزاء النص عن سياقه بحثا عن الريتويت والتفاعل مشكلة كبرى، للأسف أن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بمدمني التفاعل البعيدين عن المصداقية، مما جعل الصحافي المحترف والحقيقي الذي يحترم مهنته عملة نادرة".
وأضاف: "حقوق النادي محفوظة قانونيا أمام كل من فبرك حديث المدرب".
وظهر رودي غارسيا في المقطع المتداول للمؤتمر الصحفي وهو يتحدث عن مواجهة أبها للمباراة الثانية على التوالي، وأن الأمر بالتأكيد كان صعبا جدا على اللاعبين، خاصة أن مباريات الكأس تختلف عن مواجهة الدوري، وهو ما شرحه للاعبين، موضحا: "أخبرت اللاعبين أن الفوز مرتين على ذات الفريق أمر صعب جدا، ولكن لعلهم لم يصدقوني أو يثقوا في، ولكن بين الشوطين صدقوني كثيرًا وقالوا لي كنت على حق ستكون مباراة صعبة".
وأصبح رصيد النصر 49 نقطة من 21 مباراة، وهو يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر الذي سحق الفتح 5-1 أمس.
وكان النصر قد تفوق 3-1 على أبها يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية لكأس الملك.