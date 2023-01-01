هل يتم تعليق عقوبة نادي الهلال من أجل السماح له بالتسجيل في الميركاتو الشتوي؟
أثار الإعلامي الرياضي عبدالله الطويرقي، الجدل بحديثه عن آخر تطورات موقف نادي الهلال السعودي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي بدأت صباح اليوم الأحد، بعد حرمانه من التسجيل على خلفية قضية محمد كنو، لاعب الفريق.
وترددت أنباء عديدة بشأن إمكانية إصدار عفو من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأولمبية، يتيح لنادي الهلال (المعاقب من القيد) التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كونه سيشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب في فبراير.
وكان الهلال منع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.
وقال الطويرقي بحسابه الشخصي في "تويتر": "سيصدر قرار لنادي لهلال للسماح له بالتسجيل بالفترة الشتوية الحالية".
ولم يوضح الطويرقي الآلية التي تم الاستناد إليها من أجل اللجوء لمثل هذا الأمر.
فيما قال القانوني سعود الرمان، في تصريحات تلفزيونية ردا على الجدل المثار "عقوبة الهلال صادرة من لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والمادة قالت إن العقوبة تكون لفترتين كاملتين متتاليتين، وبالتالي لا اجتهاد مع النص".
وأضاف "إذا أرادت اللجنة الأولمبية أو الاتحاد السعودي لكرة القدم أو أي جهة أخرى إصدار تعليق عقوبة أو عفو عن الهلال ستصطدم بهذا النص، وبالتالي لا نستطيع أن نسقط العقوبة لأنها عقوبة رياضية وليست انضباطية، العقوبات الانضباطية يحق للاتحاد أن يجد لها مخرجا، إذن التعليق أو العفو صعب جدا وفيه خرق لمواد القانون، وكلمة متتاليتين تعني العقوبة نافذة فترتي الصيف والشتاء أو العكس، نص المادة واضح وصريح".
ومن جانبه، رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن تساؤل لمشاهد برنامجه، بشأن وجود أي أنباء جديدة في إيقاف عقوبة الهلال؟.. قائلا "يا رب، عايشين بالتفاؤل والإنسان لازم يكون متفائلا دائما ويا خبر اليوم بفلوس غدا يكون ببلاش".
وكان الفراج تساءل سابقا عن إمكانية أن يصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم عفوا رياضيا عاما على غرار ما حدث في 2018، ليتمكن الهلال من تدعيم صفوفه بصفقات شتوية جديدة.
وقال فهد بارباع الخبير القانوني، عن هذا الموضوع "يمكن أن يتقدم نادي الهلال بطلب لإصدار عفو عام، وفي حالة وجود رغبة من الاتحاد السعودي، يستطيع رفع العقوبة الموقعة على الزعيم".
وتعادل الهلال أمام ضمك بنتيجة (2/2)، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ22 ويحتل المركز الخامس.