هل يتم تعليق عقوبة نادي الهلال من أجل السماح له بالتسجيل في الميركاتو الشتوي؟

أثار الإعلامي الرياضي عبدالله الطويرقي، الجدل بحديثه عن آخر تطورات موقف نادي الهلال السعودي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي بدأت صباح اليوم الأحد، بعد حرمانه من التسجيل على خلفية قضية محمد كنو، لاعب الفريق.

وترددت أنباء عديدة بشأن إمكانية إصدار عفو من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأولمبية، يتيح لنادي الهلال (المعاقب من القيد) التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كونه سيشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب في فبراير.

وكان الهلال منع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

وقال الطويرقي بحسابه الشخصي في "تويتر": "سيصدر قرار لنادي لهلال للسماح له بالتسجيل بالفترة الشتوية الحالية".

ولم يوضح الطويرقي الآلية التي تم الاستناد إليها من أجل اللجوء لمثل هذا الأمر.