ميشيل لاعب الهلال لا يزال يحلم بالعودة إلى البرازيل

كشف موقع "somosfanaticos" البرتغالي أن البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي حاليا، وفلامنغو البرازيلي السابق يحلم بالعودة واللعب لأي ناد برازيلي آخر .

ووفقا للموقع البرتغالي فإن ميشيل ربما يعود إلى كرة القدم البرازيلية، حيث إن أمور اللاعب ليست جيدة مع الهلال.

وقال الموقع إن ديلغادو يعاني من هبوط أدائه الفني مع الهلال هذا الموسم، بالإضافة إلى اختلاف ثقافته مع الشعب السعودي، ما يعيق أداءه وأسلوبه مع الفريق.

وسبق أن أبدت العديد من الأندية اهتمامها بلاعب الهلال، وأبرزها ساو باولو وفلامنغو وكورينثيانز وبوتافوغو.

وانتقل ميشيل صاحب الـ26 عاما، إلى نادي الهلال في يناير الماضي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث يجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه يبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر، وسجل اللاعب البرازيلي مع الهلال الموسم الماضي 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة خاضها رفقة الفريق.

ولعب ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، حيث لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع 10 أخرى.

وتوج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو هي: ريكوبا سوداميريكانا 2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.