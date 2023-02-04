حارس الفيحاء ينفي غضبه من فوز الهلال على الوداد في كأس العالم للأندية

رد فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، على تغريدة أحد الحسابات عبر موقع "تويتر"، والتي جاء فيها أن الحارس الصربي كان غاضبا لفوز الهلال على الوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية.

وفاز الهلال بطل آسيا 5-3 على الوداد مستضيف البطولة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي في الرباط، ليتأهل للدور قبل النهائي ويواجه فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، سيلعب الأهلي المصري أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بعد فوز بطل مصر 1-صفر على سياتل ساوندرز، وسيقام النهائي يوم السبت المقبل.

ونشر حساب نواف التميمي مقطع فيديو قصيرا يظهر فيه الحارس البالغ عمره 39 عاما غاضبا بعد نجاح مصعب الجوير لاعب الهلال في تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة ليقود الهلال للفوز على صاحب الأرض، إذ جاء تعليق التميمي: "غضب حارس الفيحاء فلاديمير بعد تسجيل مصعب الجوير للركلة الحاسمة أمام الوداد".

لكن ستويكوفيتش رد على هذه التغريدة بالإنجليزية، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بفوز النادي السعودي، أنا لا أفهم هؤلاء الناس لماذا يصورون مثل هذه الفيديوهات ونحن نمزح".