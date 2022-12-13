لماذا ظهر ماشاريبوف بالرقم 77 خلال تدريبات النصر السعودي بدل 7؟

أثار ظهور الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب نادي النصر السعودي، بالقميص الذي يحمل رقم (77) بدلًا من رقمه الأساس (7) خلال تدربيات "العالمي"، اليوم الثلاثاء، الكثير من الجدل بين الجمهور السعودي، الذين ربطوا الأمر باقتراب الإدارة من إتمام صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وكانت أنباء قوية ترددت في مختلف الصحف الأجنبية، وتحديدًا "ماركا" الإسبانية، حول اقتراب تعاقد النصر بالفعل مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين، مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وإن كان "الدون" قد نفى للصحافة خلال كأس العالم قطر 2022، صحة هذه الأنباء.

وحاليًا حصل "رونالدو" على راحة بعد صدمة وداعه للمونديال من دور ربع النهائي، على يد المنتخب المغربي، كونها قد تكون النسخة الأخيرة له من كأس العالم قبل الاعتزال الدولي.

وأمامه أسبوعان فقط قبل بدء الميركاتو الشتوي، كي يحدد وجهته الجديدة، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقده.