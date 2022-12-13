لماذا ظهر ماشاريبوف بالرقم 77 خلال تدريبات النصر السعودي بدل 7؟
أثار ظهور الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب نادي النصر السعودي، بالقميص الذي يحمل رقم (77) بدلًا من رقمه الأساس (7) خلال تدربيات "العالمي"، اليوم الثلاثاء، الكثير من الجدل بين الجمهور السعودي، الذين ربطوا الأمر باقتراب الإدارة من إتمام صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق.
وكانت أنباء قوية ترددت في مختلف الصحف الأجنبية، وتحديدًا "ماركا" الإسبانية، حول اقتراب تعاقد النصر بالفعل مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين، مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وإن كان "الدون" قد نفى للصحافة خلال كأس العالم قطر 2022، صحة هذه الأنباء.
وحاليًا حصل "رونالدو" على راحة بعد صدمة وداعه للمونديال من دور ربع النهائي، على يد المنتخب المغربي، كونها قد تكون النسخة الأخيرة له من كأس العالم قبل الاعتزال الدولي.
وأمامه أسبوعان فقط قبل بدء الميركاتو الشتوي، كي يحدد وجهته الجديدة، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقده.
لكن الإعلامي علي المرشود كشف الأسباب الرئيسة وراء تغيير "ماشاريبوف" لرقم قميصه إلى 77 بدلًا من 7، وقال عبر حسابه على تويتر: "قبل بداية الموسم، رفعت إدارة كرة القدم بنادي النصر قائمة أرقام اللاعبين ووضعت رقم 77 للاعب ماشاريبوف بسبب قرب انتقاله حينها إلى النادي الأهلي المصري، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، علمًا بأن "ماشاريبوف" لم يلعب مع الفريق هذا الموسم أي مباراة رسمية بالرقم 7 في ظل إصابته".
وارتبط "ماشاريبوف" بالانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال الصيف الماضي، قبل أن يغلق متصدر الدوري المصري ملف الصفقة.
وقاد "ماشاريبوف" مؤخرًا النصر للتعادل أمام الميريا الإسباني بهدف لكل فريق في مباراة ودية جمعت الفريقين في العاصمة السعودية الرياض.
وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري روشن السعودي والدوري الإسباني.
ويستعد النصر لمواجهة الرائد، يوم الجمعة المقبل 16 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.
ويتواجد النصر في وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.