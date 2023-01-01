فينسنت أبو بكر نجم النصر السعودي على رادار مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دخول الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، حسابات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة، إن مانشستر يونايتد يراقب مهاجم فرنسا وبروسيا مونشنغلادباخ ماركوس تورام مع اقتراب عقده من نهايته، كما يتابعون موقف الهولندي ممفيس ديباي، نجم برشلونة، والكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب النصر، إذ يستهدفون ضمه بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو وانتقاله إلى "العالمي".

وأشارت الصحيفة إلى أن انضمام رونالدو إلى النصر، قد يدفع النادي السعودي للموافقة على رحيل المهاجم الكاميروني إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

وتألق أبو بكر مع منتخب الكاميرون في منافسات كأس العالم 2022، إذ شارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد.