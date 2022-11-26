لافتات رائعة من جماهير ولاعبي السعودية لياسر الشهراني وسلمان الفرج (صور)

حرص الجمهور السعودي المتواجد في مدرجات استاد المدينة التعليمية لتشجيع منتخب بلادهم ضد بولندا، في المباراة المقامة بينهما، مساء السبت، في ثاني جولات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022، على توجيه رسائل دعم خاصة للثنائي ياسر الشهراني وسلمان الفرج.

وأصيب الشهراني والفرج في المباراة الأولى للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين وتم استبعادهما من باقي مباريات البطولة.

ورفعت الجماهير لافتات تدعو للثنائي بالشفاء العاجل والعودة سريعا للملاعب.

وتعرض الشهراني لكسر في الفك إثر اصطدام بمحمد العويس زميله في الهلال والمنتخب السعودي، ينتظر أن يتسبب في غياب اللاعب لمدة تصل إلى أكثر من 3 أشهر، بحد أدنى.

السعودية قدمت عرضاً مذهلاً أمام الأرجنتين، ففي حين تقدم التانغو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، أحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.

ليخرج المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.