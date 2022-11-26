صدمة الجماهير السعودية في المدرجات بعد إهدار ضربة جزاء سالم الدوسري (فيديو)

وهز بيوتر سيلسكي الشباك ليمنح بولندا التقدم 1-صفر على السعودية.

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى سيلسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.

وكانت البداية من الأخضر، الذي يحظى بدعم أغلب الجماهير في الملعب، عندما انطلق سعود عبدالحميد من الناحية اليمنى ومرر كرة إلى محمد كنو الذي سددها قوية لكن الحارس فويتشيخ شتينسني أبعدها إلى ركنية.

وانتظرت بولندا حتى الدقيقة 31 لتهدد مرمى السعودية حيث حول كريستيان بيليك ركلة ركنية لضربة رأس باتجاه المرمى لكن صالح الشهري أبعدها إلى ركنية قبل أن تصل إلى الحارس العويس.

وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار إلى مواصلة اللعب.

وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء.

وانبرى الدوسري لتسديد الكرة لكن شتينسني أبعدها لترتد إلى محمد البريك الذي سددها باتجاه المرمى، غير أن حارس يوفنتوس أنقذ مرماه للمرة الثانية.