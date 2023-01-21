الأهلي السعودي يعلن رسميا ضم البرازيلي ماركوس أمارال

ومن المقرر أن يبدأ البرازيلي أمارال البالغ من العمر 28 عاما مشواره مع الأهلي خلال المباراة أمام الجبلين في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى.

وبدأت مسيرة البرازيلي أمارال عبر قطاعات الناشئين في نادي ساو باولو وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية، ومنها إيتوانو وريد بل براجانتينو، وبعدها انتقل إلى القارة الآسيوية حيث تنقل بين أندية هيبي شينا فورشن الصيني، ووهان الصيني.

وشارك أمارال مع ووهان الصيني في 46 مباراة بداية من موسم 2021-2022، وأحرز 39 هدفا وصنع 6 أهداف.