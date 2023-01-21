الأهلي السعودي يعلن رسميا ضم البرازيلي ماركوس أمارال
أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع البرازيلي ماركوس أمارال، قادما من نادي ووهان الصيني، لقيادة خط هجوم الفريق في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".
ونشر النادي الأهلي عبر حسابه على تويتر فيديو وصورا من توقيع اللاعب البرازيلي.
ومن المقرر أن يبدأ البرازيلي أمارال البالغ من العمر 28 عاما مشواره مع الأهلي خلال المباراة أمام الجبلين في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى.
وبدأت مسيرة البرازيلي أمارال عبر قطاعات الناشئين في نادي ساو باولو وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية، ومنها إيتوانو وريد بل براجانتينو، وبعدها انتقل إلى القارة الآسيوية حيث تنقل بين أندية هيبي شينا فورشن الصيني، ووهان الصيني.
وشارك أمارال مع ووهان الصيني في 46 مباراة بداية من موسم 2021-2022، وأحرز 39 هدفا وصنع 6 أهداف.
وجاء التعاقد مع أمارال بناء على طلب المدرب بيتسو موسيماني الذي أوصى ناديه بضرورة ضم اللاعب، مؤكدا اقتناعه الشديد بقدراته التهديفية وأنه قادر على تعويض رحيل المهاجم الجامايكي لويس غرابان عن صفوف الأهلي السعودي وفسخ تعاقده من طرف واحد.
ويواصل الأهلي تحت قيادة موسيماني تعزيز صفوفه بعد ضم الجناح الجامبي مودو بارو، قادما من صفوف جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي كما تمكن النادي من ضم الظهير الشاب منصور الشمري، من نادي النصر، حتى نهاية الموسم بجانب التعاقد مع فهد الرشيدي من صفوف التعاون.
ووصل الأهلي للنقطة 31 في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو مع مباراة مؤجلة للفريق.
ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء القادم أمام الجبلين في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري يلو.