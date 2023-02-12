سبب وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السابق
صدم الوسط الرياضي السعودي بوفاة يوسف السالم، لاعب الهلال السابق والجبيل، صباح اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، عن 37 عاما.
ونعى عدد من الرياضيين الراحل يوسف السالم، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، ويُعد اللاعب الراحل أحد الرياضيين البارزين في المملكة إذ مثل المنتخب السعودي وبدأ اللعب مع القادسية من ثم الشباب ثم انتقل إلى الاتفاق والهلال ونادي الجبيل ونادي الثقبة.
وأعلن نادي الجبيل وفاة قائده يوسف السالم، بعد نقله للعناية المركزة، بعدما تعرض لوعكة صحية حرجة مؤخرا، لكن سوء حالته استدعى نقله للعناية المركزة بعد ذلك.
وكان نادي الجبيل قد أكد تدخل وزير الرياضة السعودي وقام بإخلاء طبي للاعب ونقله إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
وقال الإعلامي الرياضي فهد الدريهم، عبر حسابه على تويتر: "بالأمس القريب حضر للتدريب مع فريقه كما هو معتاد، لكنه شعر بألم وتم نقله لأقرب مستشفى ودخل بعدها في غيبوبة واليوم يرحل، قصة قصيرة من قصص الراحلين رحمك الله".
وكان الإعلامي وليد الفراج قد قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إن السالم البالغ عمره 37 عاما تعرض إلى وعكة صحية مما استدعى نقله للعناية المركزة بمستشفى الجبيل العام.
وأضاف الفراج أن عائلة قائد الجبيل الحالي، مهاجم الهلال والشباب والقادسية والاتفاق السابق، وزملاءه يناشدون الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة التدخل لنقله إلى مستشفى متخصص نظرا لحالته الحرجة، حيث لم يكشف ما سبب الأزمة التي ألمت باللاعب.
اللاعب الراحل عن عمر يناهز الـ37 عامًا، بدأ مسيرته الكروية في نادي القادسية العام 2004، وبعد أربعة أعوام، انضم للشباب وفي العام 2009، انتقل للاتفاق، بينما لعب للهلال لمدة ثلاثة مواسم بدايةً من العام 2013.
وخلال الثلاث سنوات التي قضاها بقميص "الزعيم"، سجل 10 أهداف، وحصد لقب الدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.