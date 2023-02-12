سبب وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السابق

صدم الوسط الرياضي السعودي بوفاة يوسف السالم، لاعب الهلال السابق والجبيل، صباح اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، عن 37 عاما.

ونعى عدد من الرياضيين الراحل يوسف السالم، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، ويُعد اللاعب الراحل أحد الرياضيين البارزين في المملكة إذ مثل المنتخب السعودي وبدأ اللعب مع القادسية من ثم الشباب ثم انتقل إلى الاتفاق والهلال ونادي الجبيل ونادي الثقبة.

وأعلن نادي الجبيل وفاة قائده يوسف السالم، بعد نقله للعناية المركزة، بعدما تعرض لوعكة صحية حرجة مؤخرا، لكن سوء حالته استدعى نقله للعناية المركزة بعد ذلك.