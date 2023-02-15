إيرتون لوكاس نجم فلامنغو على رادار نادي الهلال السعودي
كشف الصحفي غوليرمي بينهيرو، عن رغبة إدارة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع البرازيلي إيرتون لوكاس، لاعب فلامنغو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال "بينهيرو" في فيديو متداول عبر موقع "تويتر"، إن مسؤولي نادي الهلال يرغبون بالتعاقد مع لوكاس خلال الموسم المقبل، بعد تألقه أخيرًا في بطولة كأس العالم للأندية.
ونجح فلامنغو البرازيلي في يناير الماضي بالتعاقد مع لوكاس، صاحب الـ25 عامًا، بعد انتهاء فترة إعارته من نادي سبارتاك موسكو الروسي، بعقد يمتد حتى 2027 بقيمة 7 ملايين يورو.
وبدأ اللاعب البرازيلي مسيرته الكروية في 2012 مع نادي أيه بي سي حتى انتقل إلى فلومينينسي في 2014 وحتى 2018، وخلال هذه الفترة أعير إلى عدة أندية مثل: مادوريرا، ولوندرينا.
وشارك إيرتون لوكاس مع نادي فلامنغو هذا الموسم في 3 مباريات، لم يسجل خلالها أي هدف، بينما أسهم في صناعة هدف واحد.
بينما يحتل نادي الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الشباب المتصدر "مؤقتا".
وحقق الهلال، المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة في النهائي، أمام ريال مدريد الإسباني.
وكانت رابطة الدوري السعودي أعلنت تأجيل لقاء الفيحاء والهلال والمقرر له، يوم الأربعاء، لأجل غير مسمى، بعد عودة الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية.
وبعد التأجيل، ستكون أول مواجهة للهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا يوم الإثنين المقبل.
وعادل الهلال أكبر إنجاز عربي في البطولة بالحصول على المركز الثاني، بعد الرجاء المغربي في 2013، الذي خسر النهائي أمام بايرن ميونخ، والعين الإماراتي في 2018، والذي خسر النهائي أمام ريال مدريد.
كما عادل أكبر إنجاز آسيوي بعد العين الإماراتي، وقبلهما كاشيما أنتلرز الياباني في 2016، والذي خسر النهائي على يد ريال مدريد أيضا.