إيرتون لوكاس نجم فلامنغو على رادار نادي الهلال السعودي

كشف الصحفي ‏غوليرمي بينهيرو، عن رغبة إدارة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع البرازيلي إيرتون لوكاس، لاعب فلامنغو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال "بينهيرو" في فيديو متداول عبر موقع "تويتر"، إن مسؤولي نادي الهلال يرغبون بالتعاقد مع لوكاس خلال الموسم المقبل، بعد تألقه أخيرًا في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح فلامنغو البرازيلي في يناير الماضي بالتعاقد مع لوكاس، صاحب الـ25 عامًا، بعد انتهاء فترة إعارته من نادي سبارتاك موسكو الروسي، بعقد يمتد حتى 2027 بقيمة 7 ملايين يورو.