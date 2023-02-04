الهلال يسقط الوداد بركلات الترجيح ويتأهل لملاقاة فلامينغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ووقع أيوب العملود على هدف الوداد في الدقيقة 52، بعدما استغل ركلة ركنية، ليحاول ماريغا إبعاد الكرة، قبل أن تصل إلى العملود الذي أودع الكرة برأسية في الزاوية اليمنى من الحارس عبد الله المعيوف.

ورد محمد كنو بهدف التعادل لصالح الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وشهدت مباراة الوداد والهلال حالتي طرد؛ الأولى من نصيب يحيى جبران لاعب الوداد، في الدقيقة 90، والثانية من نصيب محمد كنو نجم الهلال.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، وسجل للهلال، ماريغا، وفييتو، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان، ومصعب الجوير.

وللوداد: يحيى عطية الله (أضاع)، بينما سجل أيوب العملود، محمد أوناجم، وجلال داودي.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 ليواجه فلامينغو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، على ملعب ابن بطوطة، يوم الثلاثاء المقبل.