مباراة الهلال والشباب.. بانيغا يوجه كيم سيونغ غيو للتصدي لضربة جزاء لعبها إيغالو (فيديو)

وجه النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب زميله الكوري الجنوبي كيم سيونغ غيو للتصدي لضربة جزاء لعبها المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في مباراة الفريقين في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو بانيغا وهو يشير بيده لزميله الحارس كيم سيونغ غيو للجهة اليسرى، وبالفعل سدد إيغالو على الجهة التي توقعها بانيغا، ونجح كيم سيونغ غيو في التصدي لضربة الجزاء وإبعادها لضربة ركنية في الدقيقة 54.

وحال نجح إيغالو في تسجيل ضربة الجزاء كانت ستصبح النتيجة 2/0 للهلال، بعد أن تقدم موسى ماريغا بهدف في الشوط الأول ما يعقد مهمة الشباب في العودة.

لكن تصدي كيم سيونغ غيو لضربة الجزاء حافظ على النتيجة قبل أن يسجل كارلوس جونيور هدفا للشباب من ضربة رأس في الدقيقة 56.

وانتهت المباراة على التعادل 1/1 ليخسر الشباب أول نقطتين في الدوري السعودي، بعد أن فاز في الجولات الست الماضية، لكنه ظل في الصدارة برصيد 19 نقطة، في حين فشل الهلال في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي، بالخسارة أمام التعاون، والتعادل مع الاتفاق والشباب.

ولم يحقق الشباب الفوز في 19 مباراة متتالية على الصعيد الرسمي ضد الهلال منذ تغلبه بهدف نظيف يوم الـ17 من أكتوبر 2014 في بطولة الدوري.