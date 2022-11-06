الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد آيسلندا الودية
يخوض المنتخب السعودي، اليوم الأحد، اختباراً جديداً ضد آيسلندا في تجربة ودية قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة منتخب السعودية ضد آيسلندا الودية.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت السعودية، الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي وقناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله.
مرحلة الإعداد الأخيرة
يدخل المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة في برنامجه الإعدادي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022.
وبدأ الأخضر السعودي رحلة الإعداد لخوض بطولة كأس العالم بعد ضمان التأهل رسمياً بداية من شهر يونيو الماضي.
ولعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في شهر يونيو الماضي وتلقى الهزيمة أمام كولومبيا وفنزويلا بنتيجة 1-0 في إسبانيا.
وخاض منتخب السعودية أيضاً لقاءين وديين ضد الإكوادور وأمريكا في إسبانيا خلال شهر سبتمبر الماضي وانتهت المواجهتان بالتعادل دون أهداف.
وفي شهر أكتوبر الماضي، لعب المنتخب السعودي 3 وديات في معسكره بالإمارات فاز خلالها على مقدونيا بنتيجة 1-0 ثم تعادل مع ألبانيا بنتيجة 1-1 وتعادل مع هندوراس دون أهداف.
ويلعب منتخب السعودية ضد بنما، يوم الخميس المقبل، في الإمارات، ثم يلتقي كرواتيا يوم 16 نوفمبر الجاري بالسعودية في ختام التجارب الودية استعداداً للمونديال.
رينارد.. وأوراق الأخضر
يسعى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لتطوير الجوانب الفنية الخاصة بالأخضر قبل المونديال.
وأكد رينارد في تصريحات سابقة، أن الوديات التي خاضها في شهر أكتوبر الماضي كان هدفها الرئيسي تطوير الجوانب البدنية وتقارب مستويات اللاعبين بدنياً.
وأشار رينارد في تصريحات لحساب المنتخب السعودي عبر تويتر، إلى أن المهمة الأبرز حالياً أمامه تطوير الشق الدفاعي والتركيز على علاج الأخطاء الفنية التي ظهرت في اللقاءات الودية الماضية.
ويغيب عن صفوف المنتخب السعودي الثلاثي صالح الشهري وسلطان الغنام وناصر الدوسري بسبب عدم الجاهزية.
ومن المنتظر أن يعتمد رينارد على تشكيلة تضم، حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي علي آل بليهي وعبد الإله العمري وسعود عبد الحميد وأحمد بامسعود للدفاع.
ويقود خط الوسط عبد الإله المالكي وعلي الحسن وأمامهما أيمن يحيى مع ثلاثي خط الهجوم هيثم عسيري وفراس البريكان وعبد الرحمن العبود.
أسلحة آيسلندا
يقود منتخب آيسلندا المدير الفني أرنار فيدارسون الذي استدعى أغلب اللاعبين المحليين في قائمته لخوض لقاءي السعودية وكوريا الجنوبية الوديين.
ويعتمد منتخب آيسلندا على أبرز لاعبيه ماجنوس كارلسون مهاجم أوكلاند روتز الأمريكي وآرون جينارسون قائد المنتخب ولاعب وسط العربي القطري وروبرت أوري مدافع مونتريال الكندي.
وأكد عادل عبدالرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الشباب السعودي، لـ"إرم نيوز"، أن برنامج إعداد المنتخب السعودي شهد العديد من الوديات المميزة والخطط الواضحة من رينارد لرفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً.
وأشار إلى أن المنتخب السعودي عليه أن يتطور دفاعياً بالفعل لأنه سيواجه منافسين أقوياء هجومياً فعلى سبيل المثال المنتخب البولندي يملك روبرت ليفاندوفيسكي والمنتخب الأرجنتيني لديه كوكبة من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.