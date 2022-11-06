الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد آيسلندا الودية

رينارد.. وأوراق الأخضر

يسعى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لتطوير الجوانب الفنية الخاصة بالأخضر قبل المونديال.

وأكد رينارد في تصريحات سابقة، أن الوديات التي خاضها في شهر أكتوبر الماضي كان هدفها الرئيسي تطوير الجوانب البدنية وتقارب مستويات اللاعبين بدنياً.

وأشار رينارد في تصريحات لحساب المنتخب السعودي عبر تويتر، إلى أن المهمة الأبرز حالياً أمامه تطوير الشق الدفاعي والتركيز على علاج الأخطاء الفنية التي ظهرت في اللقاءات الودية الماضية.

ويغيب عن صفوف المنتخب السعودي الثلاثي صالح الشهري وسلطان الغنام وناصر الدوسري بسبب عدم الجاهزية.

ومن المنتظر أن يعتمد رينارد على تشكيلة تضم، حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي علي آل بليهي وعبد الإله العمري وسعود عبد الحميد وأحمد بامسعود للدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الإله المالكي وعلي الحسن وأمامهما أيمن يحيى مع ثلاثي خط الهجوم هيثم عسيري وفراس البريكان وعبد الرحمن العبود.

أسلحة آيسلندا

يقود منتخب آيسلندا المدير الفني أرنار فيدارسون الذي استدعى أغلب اللاعبين المحليين في قائمته لخوض لقاءي السعودية وكوريا الجنوبية الوديين.

ويعتمد منتخب آيسلندا على أبرز لاعبيه ماجنوس كارلسون مهاجم أوكلاند روتز الأمريكي وآرون جينارسون قائد المنتخب ولاعب وسط العربي القطري وروبرت أوري مدافع مونتريال الكندي.

وأكد عادل عبدالرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الشباب السعودي، لـ"إرم نيوز"، أن برنامج إعداد المنتخب السعودي شهد العديد من الوديات المميزة والخطط الواضحة من رينارد لرفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي عليه أن يتطور دفاعياً بالفعل لأنه سيواجه منافسين أقوياء هجومياً فعلى سبيل المثال المنتخب البولندي يملك روبرت ليفاندوفيسكي والمنتخب الأرجنتيني لديه كوكبة من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.