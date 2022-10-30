هل يستغل الاتحاد تغريدات مسلي آل معمر في قضية عبدالرزاق حمدالله؟

وكان النصر قد أعلن في نوفمبر 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

في حين كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، أن النصر سيستأنف قرار الفيفا الذي أقره بكسب عبدالرزاق حمدالله القضية.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد؛ بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر، إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وحرك النصر شكوى ضد عبدالرزاق حمدالله ومسؤولين في نادي الاتحاد الذي انضم إليه اللاعب في يناير الماضي.

ويتهم النصر حامد البلوي بالتفاوض مع اللاعب المغربي في الفترة المحمية للعقد وتحريضه على الرحيل عن النادي.

وفي أبريل الماضي، أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد جدلا واسعا بين جماهير النصر والاتحاد.

ولم يتطرق المتحدثان في المقطع المنسوب لحمدالله والبلوي إلى أندية بذاتها، لكن الأمر كان يدور حول رغبة اللاعب في اللعب لنادٍ يريده، وهو ما أكده الطرف الآخر.

وأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة التسجيلات، حيث تقرر في أغسطس الماضي، إيقاف المهاجم المغربي أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع حرمان العميد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، قبل أن يتم في أغسطس تعليق إيقاف حمدالله.