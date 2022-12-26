الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، مساء اليوم الإثنين، إلى ملعب "مرسول بارك" لمتابعة مواجهة الديربي للعاصمة السعودية الرياض بين النصر وضيفه الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة لدوري روشن للمحترفين.
وتقام اليوم الإثنين مواجهات أخرى، تجمع بين الاتحاد وضيفه التعاون، كما يخرج الشباب لمواجهة الفتح، ويلعب الباطن مع الرائد، ويلتقي الفيحاء منافسه الطائي.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديريي بين النصر والهلال في الدوري السعودي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "مرسول بارك" في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
ترتيب الفريقين
يحتل النصر صدارة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما حقق 7 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد وتلقى الخسارة في مباراة واحدة.
وسجل النصر 22 هدفاً وهو صاحب الهجوم الأقوى في الدوري بينما استقبل 4 أهداف، ويقوده المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا.
ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 20 نقطة من خلال 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.
وسجل الهلال 16 هدفاً واستقبل 6 أهداف، ويقوده المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
وفاز الهلال في آخر لقاء ضد النصر بنتيجة 4-0 يوم الـ3 من مارس الماضي.
أسلحة النصر
يبحث النصر عن تحقيق الفوز للثأر من الهلال بعد الخسارة في الموسم الماضي برباعية بجانب تعزيز الصدارة.
ويعول النصر على خبرات مدربه رودي غارسيا الذي يتطلع لقيادة الفريق لحسم الديربي الذي يخوضه للمرة الأولى.
وتتجه الأنظار في قلعة العالمي إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتردد أنه على وشك الانضمام للفريق في شهر يناير المقبل.
ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد أوسبينا وأمامه الرباعي ألفارو غونزاليس وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وجيسلان كونان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري وبجواره لويس غوستافو وسامي النجعي وفي الهجوم جلال الدين مشاريبوف وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر.
أوراق الهلال
يسعى الهلال أيضاً لحسم لقاء الديربي والفوز على النصر في عقر داره في ظل اشتعال سباق الصدارة.
ويطمع حامل اللقب مع مدربه رامون دياز لتحقيق الفوز أمام النصر وحصد النقاط الثلاث رغم غياب بعض نجومه على رأسهم ياسر الشهراني وعلي آل بليهي وموسى ماريجا.
ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه محمد جحفلي وجانج هيون ومحمد البريك وسعود عبد الحميد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط غوستافو كويلار ومحمد كنو ولوسيانو فييتو مع ثلاثي الهجوم أندريه كاريلو وسالم الدوسري وأوديون إيغالو.
وقال مختار مختار، مدرب الوحدة الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن مثل هذه المواجهات تكون خارج التوقعات موضحاً أن كل فريق يملك أسلحة ومقومات الفوز.
وأشار إلى أن الهلال يراهن على دراية دياز بالكرة السعودية بجانب قدرات الدوسري وإيغالو في الشق الهجومي.
وأكد أن النصر فريق سريع ولديه مواهب مميزة مثل تاليسكا ومشاريبوف والهداف أبوبكر.