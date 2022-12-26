الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، مساء اليوم الإثنين، إلى ملعب "مرسول بارك" لمتابعة مواجهة الديربي للعاصمة السعودية الرياض بين النصر وضيفه الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة لدوري روشن للمحترفين.

وتقام اليوم الإثنين مواجهات أخرى، تجمع بين الاتحاد وضيفه التعاون، كما يخرج الشباب لمواجهة الفتح، ويلعب الباطن مع الرائد، ويلتقي الفيحاء منافسه الطائي.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديريي بين النصر والهلال في الدوري السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "مرسول بارك" في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق فهد العتيبي.