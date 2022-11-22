ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم بعد انتهاء الجولة الأولى

تصدر المنتخب السعودي مجموعته الثالثة في كأس العالم 2022، بعد انتهاء الجولة الأولى إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني (2-1)، وتعادل بولندا والمكسيك سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء المنتخب السعودي في الصدارة برصيد 3 نقاط، وخلفه المنتخب المكسيكي، ثم البولندي وكل منهما لديه نقطة، ويتذيل المجموعة المنتخب الأرجنتيني دون نقاط.