ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم بعد انتهاء الجولة الأولى
تصدر المنتخب السعودي مجموعته الثالثة في كأس العالم 2022، بعد انتهاء الجولة الأولى إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني (2-1)، وتعادل بولندا والمكسيك سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء.
وجاء المنتخب السعودي في الصدارة برصيد 3 نقاط، وخلفه المنتخب المكسيكي، ثم البولندي وكل منهما لديه نقطة، ويتذيل المجموعة المنتخب الأرجنتيني دون نقاط.
وقلب المنتخب السعودي الطاولة على نظيره الأرجنتيني، وتغلب عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم.
وجاءت ثنائية الأخضر بواسطة صالح الشهري، وسالم الدوسري، في الدقيقتين 48 و53، في حين سجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة.
وحقق المنتخب السعودي فوزه التاريخي، ليحصد 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره المونديالي، فيما تكبدت الأرجنتين خسارتها الأولى.
بينما حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب المكسيكي مع نظيره البولندي، في المباراة التي جمعتهما باستاد 974.
وأضاع روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء لبولندا في الدقيقة 57، ليضيع فوزا مهما لمنتخب بلاده، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
بهذا التعادل، نال كلا المنتخبين نقطة واحدة ليحتلان المركزين الثاني والثالث، خلف المتصدر المنتخب السعودي (3) بينما يتذيل المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط.