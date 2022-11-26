مدرب بولندا: ليفاندوفسكي كان بوسعه تسجيل ثلاثية أمام السعودية

أشاد تشيسواف ميخنيفيتش، مدرب بولندا، بفريقه والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عقب الفوز 2-صفر على السعودية اليوم السبت، وقال إنه بقليل من الحظ نجح هداف بلاده في تسجيل ثلاثة أهداف.

وأحرز ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في كأس العالم، بعدما أهدر ركلة جزاء في التعادل مع المكسيك في الجولة الافتتاحية، وكان مفعما بالمشاعر وبكى بعدما هز الشباك في مشاركته الثانية في كأس العالم ومن المرجح أن تكون الأخيرة.

وقال ميخنيفيتش "لم أشعر بالمفاجأة لأني كنت أعرف كيف تعامل نفسيا مع آخر مباراة وكيف أثرت عليه".

وأضاف: "من المؤسف أنه لم يكن محظوظا، لأنه سدد أيضا في القائم وانفرد بالحارس والذي نجح بشكل إعجازي في إبعاد الكرة ولم تدخل شباكه، اليوم كان بوسع روبرت أن يسجل ثلاثة أهداف".

وتابع: "نحن سعداء من أجله، بنفس قدرنا من القلق عليه بعدما أهدر ركلة الجزاء".

ويعتقد مدرب بولندا أن الروح العالية للفريق كانت مؤثرة في الفوز على السعودية التي ضغطت بشكل متقدم على المنتخب الأوروبي وحظيت بدعم هائل من المشجعين المتحمسين.

وأشار ميخنيفيتش "إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع لاعب بقيمة روبرت، لكن لا يمكن للاعب واحد فقط أن يفوز بمباراة".

وأردف: "اليوم أظهرنا أنه بدءا من (الحارس) تشيزني ونهاية بروبرت، أن الفريق يتحلى بالقوة، فعل روبرت ما يجيد فعله وهو تسجيل الهدف وتمرير الكرة الحاسمة لبيوتر جيلينسكي، لذا نحن سعداء".

وأصبح رصيد بولندا أربع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن السعودية، وتحتاج إلى التعادل في الجولة الأخيرة أمام الأرجنتين يوم الأربعاء لضمان التأهل إلى دور الستة عشر.