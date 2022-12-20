تقرير: الهلال والنصر مهتمان بتياغو مايا لاعب فلامنغو البرازيلي

كشف موقع "TNT sports" البرازيلي عن وجود استفسار من ناديي الهلال والنصر السعوديين؛ من أجل ضم البرازيلي تياغو مايا، لاعب فلامنغو البرازيلي، في الموسم الجديد.

وقال الموقع البرازيلي إن تياغو مايا تلقى العديد من الاستفسارات من أندية عربية في الأيام الأخيرة، أبرزها الهلال والنصر السعوديان، حيث تواصلا من خلال وسطاء برازيليين.

ويلعب تياغو، البالغ من العمر 25 عاما، في مركز وسط فلامنغو منذ 2020، وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه في ديسمبر 2026.

ولعب تياغو مايا لنادي ليل الفرنسي في 2017، كما لعب سابقا لنادي سانتوس في 2014 ولمدة 3 مواسم.