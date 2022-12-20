تقرير: الهلال والنصر مهتمان بتياغو مايا لاعب فلامنغو البرازيلي
كشف موقع "TNT sports" البرازيلي عن وجود استفسار من ناديي الهلال والنصر السعوديين؛ من أجل ضم البرازيلي تياغو مايا، لاعب فلامنغو البرازيلي، في الموسم الجديد.
وقال الموقع البرازيلي إن تياغو مايا تلقى العديد من الاستفسارات من أندية عربية في الأيام الأخيرة، أبرزها الهلال والنصر السعوديان، حيث تواصلا من خلال وسطاء برازيليين.
ويلعب تياغو، البالغ من العمر 25 عاما، في مركز وسط فلامنغو منذ 2020، وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه في ديسمبر 2026.
ولعب تياغو مايا لنادي ليل الفرنسي في 2017، كما لعب سابقا لنادي سانتوس في 2014 ولمدة 3 مواسم.
وتواجد 3 لاعبين من صفوف نادي الهلال ضمن تشكيلة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.
وكان الهلال حقق الفوز 3-1 أمام الباطن، وشهدت تشكيلة الجولة تواجد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، البيروفي أندريه كاريلو، وناصر الدوسري.
ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد المباراة المقبلة للهلال والتي ستجمعه مع الاتفاق، يوم الأربعاء، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2022-23.