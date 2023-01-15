محمد أبوجبل يثير جدلا بعد تغريدته عن إصابة أوسبينا

تفاعل محمد أبوجبل، حارس مرمى منتخب مصر، مع إصابة الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى فريق النصر السعودي، مساء اليوم السبت.

وتعادل النصر مع مضيفه الشباب دون أهداف في دوري روشن للمحترفين في الجولة الثالثة عشر.

وغادر أوسبينا في الدقيقة 90 مباراة الشباب بعد إصابة قوية أدت لعدم استكماله اللقاء ونقله للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

وشارك الحارس البديل أمين بخارى على حساب أوسبينا الذي تأثر بالإصابة التي تعرض لها قبل نهاية المباراة.

وكتب أبوجبل تغريدة عبر تويتر، قائلاً: "أعوذ بالله أن أكون من الشامتين، تمنياتي بالشفاء العاجل لحارس مرمى نادي النصر أوسبينا".