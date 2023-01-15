محمد أبوجبل يثير جدلا بعد تغريدته عن إصابة أوسبينا
تفاعل محمد أبوجبل، حارس مرمى منتخب مصر، مع إصابة الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى فريق النصر السعودي، مساء اليوم السبت.
وتعادل النصر مع مضيفه الشباب دون أهداف في دوري روشن للمحترفين في الجولة الثالثة عشر.
وغادر أوسبينا في الدقيقة 90 مباراة الشباب بعد إصابة قوية أدت لعدم استكماله اللقاء ونقله للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.
وشارك الحارس البديل أمين بخارى على حساب أوسبينا الذي تأثر بالإصابة التي تعرض لها قبل نهاية المباراة.
وكتب أبوجبل تغريدة عبر تويتر، قائلاً: "أعوذ بالله أن أكون من الشامتين، تمنياتي بالشفاء العاجل لحارس مرمى نادي النصر أوسبينا".
وجاء رد أبوجبل بعدما تم تداول تغريدة قديمة له بعد أزمة عدم انتقاله للنصر، يقول فيها: "اللهم إن كنت ظالما فانتقم مني يا الله، وإن كنت ظلمت فأرني في كل من ظلمني آياتك".
وتعثرت صفقة انتقال محمد أبوجبل إلى نادي النصر مطلع الموسم الحالي بعدما وقع الدولي المصري عقداً للنصر قبل نهاية تعاقده مع الزمالك بعدة شهور، وذلك أعقاب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الماضي.
وأعلن أبوجبل في وقت سابق تقدمه بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي النصر لعدم تفعيل العقد الذي وقعه مطالباً بقيمة عقده بالكامل.
وانتقل أبوجبل عقب نهاية عقده مع الزمالك إلى نادي البنك الأهلي الذي يلعب في الدوري المصري.
وطبقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن مسلي آل معمر رئيس النصر ذهب سريعاً للاطمئنان على حالة أوسبينا قبل مغادرته بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات، حيث أوضحت التقارير أن غياب حارس النصر سيكون ما بين أسبوعين إلى ثلاثة على الأقل، وسيجري فحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للتأكد من مدى قوة إصابته وموعد عودته للملاعب.
ويملك النصر 30 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين عن الاتحاد أقرب منافسيه بعد فوزه 2-1 على الباطن.
وتراجع الشباب للمركز الثالث ولديه 27 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الهلال حامل اللقب والتعاون في الصراع الخماسي على اللقب.