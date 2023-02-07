ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الخلود
وصل الأهلي للنقطة 40 في المركز الثاني.
اقتنص فريق الأهلي السعودي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الخلود، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي الحزم في إطار مباريات الجولة الـ20 لدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".
وشهدت الدقيقة 39 الهدف الأول لفريق الأهلي عن طريق حسن العلي، الذي سدد بقوة في شباك الخلود.
وتعادل الخلود عن طريق أحمد ياسين مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 46.
ولكن لاعب الأهلي، مودو بارو، سجل الهدف الثاني للراقي بشكل رائع.
وبهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة 40 في المركز الثاني، خلف الحزم الذي يتصدر بنفس الرصيد ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد الخلود عند النقطة 25 محتلًا المركز التاسع.