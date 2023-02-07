ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الخلود

اقتنص فريق الأهلي السعودي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الخلود، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي الحزم في إطار مباريات الجولة الـ20 لدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

وشهدت الدقيقة 39 الهدف الأول لفريق الأهلي عن طريق حسن العلي، الذي سدد بقوة في شباك الخلود.

وتعادل الخلود عن طريق أحمد ياسين مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 46.