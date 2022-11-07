حمدالله: علاقتي مع النصر انتهت ومستعد للتجديد للاتحاد.. وأتمنى المشاركة في كأس العالم (فيديو)
أجرى المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد السعودي، حوارا مطولا مع الإعلامي وليد الفراج، تحدث فيه عن فترته مع النصر وانتقاله إلى الاتحاد، وقدم فيه اعتذاره للجماهير المغربية.
وقال حمدالله في برنامج "أكشن مع وليد"، أمس الأحد، عن تجربته في السعودية: "هذه السنة الخامسة لي في السعودية، وأنا مرتاح في الفترة التي قضيتها هنا، كانت هناك بعض الضغوطات، ودون انتقاد الجمهور فلن أتطور وأعتبره دافعا، كما أن الدوري السعودي هو أقوى دوري في آسيا، وهذا يحفزني لأبقى هنا، أنا أحب التواجد في الأماكن التي بها ندية بالملعب".
وأضاف: "الانتقادات تعني اجتهد أكثر، فهناك من ينتقدك لأنه يحبك ولا يرغب برؤيتك في نادِ آخر، أو ينتقدك لأجل حبه لفريقه، وهذا حقهم المشروع، وأشكر جماهير الاتحاد التي طالما دافعت عني، بإذن الله نحقق شيئا مع الفريق".
وعن أسباب خسارة الاتحاد الموسم الماضي، أشار: "خسرنا الدوري الماضي بسبب توقف البطولة مع الأمتار الأخيرة وهو الأمر الذي لم يكن في صالحنا، توقفنا ما يقرب من 3 أشهر، فبعد أن كان أداء الفريق عاليا جدا، وكنا قادرين على الفوز على أي منافس مهما كان، تسبب التوقف في ضياع مستوانا، بالإضافة لهزيمتنا أمام الهلال، وبعدها أمام الطائي".
وتابع: "خلال مباراة الطائي لم يلعب 3 أو 4 لاعبين أساسيين، بالإضافة إلى أنني وكورنادو كانت حرارتنا 41 درجة ولعبنا آخر 25 دقيقة، كنا نريد المساعدة ولكن في النهاية حدث ما كتب رب العالمين، أعتذر بنفسي وبالنيابة عن اللاعبين للجمهور عن ضياع الدوري بهذه الطريقة، وسنعوض خسارتنا هذا الموسم إن شاء الله".
وتحدث حمدالله عن بيئة الاتحاد، قائلا: "أنا كما أنا لم أتغير عند انتقالي إلى الاتحاد، مرتاح كثيرا في محيط الفريق وجماهيره، واللاعبين والمدرب، فإدارة الاتحاد من رئيس ونائب تتعامل معنا مثل الإخوة، وسأجتهد لأفرح هذه الإدارة".
التجديد للاتحاد
وبسؤاله عن إمكانية التجديد للاتحاد، أجاب حمدالله: "كان لي حوار قصير مع أخي أنمار الحائلي بشأن تجديد العقد، وأبلغته إن كان الاتحاد يريد حمدالله سأعطيكم عقدي وافعلوا ما تريدون فيه، المهم أنني مرتاح هنا وأريد التركيز على الفترة المتبقية من عقدي والفوز بالألقاب مع الفريق، فالأولوية عندي دائما للاتحاد على أي نادٍ آخر".
نادي النصر
وعن علاقته بناديه السابق، النصر، شدد: "علاقتي مع النصر انتهت في نوفمبر الماضي، ولا أعتقد أنني قد أعود له في أي وقت، ليس لشيء ولكنني أعطيت كل شيء للنصر ولا أعتقد أنني قادر على تقديم المزيد، فقد قمت بأشياء كثيرة مع النادي ستبقى في تاريخي، أحترم الكيان والجمهور وسيبقى دائما في القلب ولا أتمنى لهم سوى الخير في المستقبل".
وشدد حمدالله على أنه ما زالت تربطه علاقات جيدة مع بعض لاعبي ومسؤولي النصر، موضحا: "عند إنهاء عقدي مع الفريق لم أشعر بأي حرج أو جرح، فالإدارة رأت أنه الوقت المناسب لإنهاء التعاقد وهذا حق مشروع لها، علاقتي مع جمهور النصر لن تتغير، فكثير من كبار نجوم كرة القدم غادروا أنديتهم دون احتفالات كبيرة، مثل نيمار وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هذه كرة القدم وهذا جزء منها، كنت دائما مخلصا للنصر، وكنت أحيانا أشارك وأنا مصاب إصابات كبيرة، وهذا لأنني آخذ راتبا وأريد أن يكون حلالا".
وعن كيفية تعامله مع القضايا التي واجهها خلال الفترة الماضية، أجاب: "في مسيرتي الكروية مررت بالعديد من المشاكل، ودائما سأتعرض للمشاكل ما دمت ألعب كرة القدم، فلا بد أن أكون محترفا وهادئا، وأعمل على كيفية الخروج من هذه المشاكل".
وأردف: "خلال الفترة الماضية، أكون جالسا ويتواصل معي المحامي يتحدث في قضية كذا وبعدين كذا وفي قضية هكذا، يعني قضايا كثيرة، لكن الحمدلله أنا هادئ جدا، وتارك الوضع للمحامين واللجان المتخصصة في هذه القضايا، وأنا بعيد كل البعد عنها. والدتي وزوجتي أم ريان ساعداني كثيرا في الظروف السابقة".
منتخب المغرب
وقام لاعب الاتحاد بتقديم اعتذاره للجمهور المغربي عن خروجه من معسكر المنتخب المغربي خلال الاستعداد لكأس أمم أفريقيا عام 2019 في مصر، مشددا: "خروجي من معسكر المنتخب المغربي نقطة سوداء في مسيرتي.. كان من المفترض ألا أرتكب هذا الخطأ الذي قمت به عن دون قصد ولم أفكر في عواقبه.. وأعتذر للجمهور المغربي وكل المسؤولين على ما فعلته في 2019".
وأكمل: "أتمنى العودة للمنتخب المغربي والمشاركة في كأس العالم.. لم أتوقف عن التدريبات، ولدي مواجهات ودية مع الاتحاد، وأنا جاهز معنويًا ونفسيًا ولياقيًا للمونديال".
واستطرد: "كنت أشعر أن لدي الكثير لأقدمه للمنتخب في الفترة الماضية، لكن اختيارات المدربين تُحترم.. وإذا تم استدعائي للمنتخب المغربي فسأعطي كل ما عندي.. وإذا لم يحدث ذلك، فسأكون معهم كمشجع".
وعما إذا كان من الصعب أن ينسجم مع المنتخب، بسبب الفترة الطويلة التي قضاها خارجه، أجاب: "أنا لعبت في 5 دوريات، لعبت مع برازيليين وأفارقة وصينيين وخليجيين.. الذي ينسجم مع هؤلاء يستطيع الانسجام مع مواطنيه".