حمدالله: علاقتي مع النصر انتهت ومستعد للتجديد للاتحاد.. وأتمنى المشاركة في كأس العالم (فيديو)

أجرى المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد السعودي، حوارا مطولا مع الإعلامي وليد الفراج، تحدث فيه عن فترته مع النصر وانتقاله إلى الاتحاد، وقدم فيه اعتذاره للجماهير المغربية.

وقال حمدالله في برنامج "أكشن مع وليد"، أمس الأحد، عن تجربته في السعودية: "هذه السنة الخامسة لي في السعودية، وأنا مرتاح في الفترة التي قضيتها هنا، كانت هناك بعض الضغوطات، ودون انتقاد الجمهور فلن أتطور وأعتبره دافعا، كما أن الدوري السعودي هو أقوى دوري في آسيا، وهذا يحفزني لأبقى هنا، أنا أحب التواجد في الأماكن التي بها ندية بالملعب".

وأضاف: "الانتقادات تعني اجتهد أكثر، فهناك من ينتقدك لأنه يحبك ولا يرغب برؤيتك في نادِ آخر، أو ينتقدك لأجل حبه لفريقه، وهذا حقهم المشروع، وأشكر جماهير الاتحاد التي طالما دافعت عني، بإذن الله نحقق شيئا مع الفريق".

وعن أسباب خسارة الاتحاد الموسم الماضي، أشار: "خسرنا الدوري الماضي بسبب توقف البطولة مع الأمتار الأخيرة وهو الأمر الذي لم يكن في صالحنا، توقفنا ما يقرب من 3 أشهر، فبعد أن كان أداء الفريق عاليا جدا، وكنا قادرين على الفوز على أي منافس مهما كان، تسبب التوقف في ضياع مستوانا، بالإضافة لهزيمتنا أمام الهلال، وبعدها أمام الطائي".

وتابع: "خلال مباراة الطائي لم يلعب 3 أو 4 لاعبين أساسيين، بالإضافة إلى أنني وكورنادو كانت حرارتنا 41 درجة ولعبنا آخر 25 دقيقة، كنا نريد المساعدة ولكن في النهاية حدث ما كتب رب العالمين، أعتذر بنفسي وبالنيابة عن اللاعبين للجمهور عن ضياع الدوري بهذه الطريقة، وسنعوض خسارتنا هذا الموسم إن شاء الله".

وتحدث حمدالله عن بيئة الاتحاد، قائلا: "أنا كما أنا لم أتغير عند انتقالي إلى الاتحاد، مرتاح كثيرا في محيط الفريق وجماهيره، واللاعبين والمدرب، فإدارة الاتحاد من رئيس ونائب تتعامل معنا مثل الإخوة، وسأجتهد لأفرح هذه الإدارة".