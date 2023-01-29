الفيحاء ضد الاتحاد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر السعودي

يستضيف ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي الفيحاء والاتحاد في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الفيحاء ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "الملك فهد" في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.. ويدير اللقاء الحكم الأرجنتيني فيرناندو رباليني.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق حماد العنزي سواء عبر تقنيتي HD أو SD.