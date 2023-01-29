الفيحاء ضد الاتحاد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر السعودي
يستضيف ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي الفيحاء والاتحاد في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الفيحاء ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الملك فهد" في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.. ويدير اللقاء الحكم الأرجنتيني فيرناندو رباليني.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق حماد العنزي سواء عبر تقنيتي HD أو SD.
ماذا يقول التاريخ؟
تأهل الفيحاء بعد فوزه على الهلال بنتيجة 1-0، كما تغلب الاتحاد على حساب النصر بنتيجة 3-1.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 19 يناير الجاري بفوز عريض حققه الاتحاد بنتيجة 3-0.
ولم يسبق أن فاز الاتحاد أو الفيحاء بلقب السوبر السعودي من قبل.
ويشارك الاتحاد للمرة الرابعة في كأس السوبر السعودي، ولكنه فشل في تحقيق اللقب خلال نسخ 2013 و2017 و2018 بينما يشارك الفيحاء لأول مرة.
أسلحة الفيحاء
يتطلع الفيحاء لتحقيق ثاني بطولة في تاريخه بعدما توج بلقب كأس الملك الذي حصده في الموسم الماضي.
وقال الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق الفيحاء، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الاتحاد فريق كبير ويملك لاعبين مميزين ويقدم كرة قدم رائعة، موضحاً أن لديه الثقة الكاملة في تقديم فريقه أفضل مستوى.
وأشار إلى أن مباراة نهائي كأس السوبر تختلف تماماً عن مواجهة الدوري التي دارت قبل 10 أيام وخسرها فريقه بثلاثية، مؤكداً أن فريقه يطمع في تحقيق لقب آخر.
وأضاف: "يؤسفني أن هناك غيابات عديدة في صفوف فريقي، لكننا سنقاتل من أجل الفوز، وأدعو جماهير الفيحاء لدعمنا ومساندتنا في مواجهة السوبر".
ويقود تشكيل الفيحاء المتوقع لهذه المواجهة حارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش وأمامه خط الدفاع بقيادة سامي الخيبري ومحمد البقعاوي وبندر ناصر.
ويقود خط الوسط باولينيو وريكاردو ريلر وسعود زيدان وأسامة الخلف مع ثلاثي الهجوم فيكتور رويز وسلطان مندش وميلان بافكوف أو أنتوني نواكيمي.
أوراق الاتحاد
يتحفز الاتحاد لتحقيق أول لقب تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، بجانب حصد لقب السوبر السعودي لأول مرة في تاريخ النادي.
وقال نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللقاء الماضي ضد الفيحاء كان مختلفاً تماماً، خاصة أن مواجهات الدوري ليست مثل لقاءات الكؤوس والبطولات، ولكل مباراة قصة منفصلة".
وأضاف:" في رأيي أن المباريات النهائية تكسب ولا تلعب، وأود أن أشكر جمهورنا على الدعم في لقاء النصر وأتمنى تكرار هذا المشهد في مباراة الفيحاء".
وأكد أنه يهتم بكافة التفاصيل وعلى رأسها الجوانب النفسية والذهنية، موضحاً أن الجميع جاهز ولديه الرغبة في تحقيق الفوز.
ويعتمد الاتحاد على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي وأمامه خط الدفاع بقيادة أحمد حجازي وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي.
ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره برونو هنريكي وإيغور كورنادو مع ثلاثي خط الهجوم عبد الرحمن العبود أو هارون كمارا ورومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.
وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المواجهة ستكون قوية وحافلة بالندية، خاصة أن كل فريق يبحث عن تحقيق الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.
وأوضح أن الاتحاد في حالة معنوية وفنية رائعة، خاصة مع تألق أغلب نجومه وتحديداً حمد الله وحجازي وطارق حامد، مؤكداً أن سانتو أعاد تنظيم صفوف الفريق دفاعياً وهجومياً.
وأشار إلى أن الفيحاء فريق مميز ولديه مدرب منظم أيضاً، وفوزه على الهلال يعطيه دوافع كبيرة لتحقيق اللقب.