اشتباكات بالأيدي في مباراة الثقبة والخالدي بدوري الدرجة الثالثة السعودي (فيديو)
انتهت المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالتعادل (3/3).
شهدت المباراة التي جمعت فريقي الثقبة والخالدي، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة السعودي، اشتباكات عنيفة بين اللاعبين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالتعادل (3/3)، لتشهد مع نهايتها أحداثا مؤسفة، عندما قام أحد لاعبي الخالدي والذي كان متواجدا على دكة البدلاء بالاشتباك مع أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الثقبة، لتشتعل الأمور بين الطرفين وتتطور لاشتباك بالأيدي.
ووفقا للفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بعض اللاعبين وهم يشتبكون مع بعضهم البعض بالأيدي والأرجل، قبل أن يتدخل أعضاء الجهاز الفني من الطرفين لمنع اشتعال الموقف.
وسيلعب الخالدي في الجولة المقبلة أمام نظيره الحوراء، بينما يواجه الثقبة نظيره القوارة.