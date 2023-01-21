اشتباكات بالأيدي في مباراة الثقبة والخالدي بدوري الدرجة الثالثة السعودي (فيديو)

ووفقا للفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بعض اللاعبين وهم يشتبكون مع بعضهم البعض بالأيدي والأرجل، قبل أن يتدخل أعضاء الجهاز الفني من الطرفين لمنع اشتعال الموقف.

وسيلعب الخالدي في الجولة المقبلة أمام نظيره الحوراء، بينما يواجه الثقبة نظيره القوارة.