الأهلي يتصدر ترتيب دوري يلو

حقق الأهلي السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره الجبلين، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

وسجل ثلاثية الأهلي، هيثم عسيري (هدفين) في الدقيقتين 40 و55، وأضاف الهدف الثالث للراقي، سلمان المؤشر في الدقيقة 85.