الأهلي يتصدر ترتيب دوري يلو
الأهلي السعودي في صدارة دوري يلو.
حقق الأهلي السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره الجبلين، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".
وسجل ثلاثية الأهلي، هيثم عسيري (هدفين) في الدقيقتين 40 و55، وأضاف الهدف الثالث للراقي، سلمان المؤشر في الدقيقة 85.
وأهدر فريق الجبلين ركلة جزاء عن طريق سعود الجهيم في الدقيقة 76.
وواصل الأهلي مشواره الجيد في "دوري يلو"، حيث وصل إلى النقطة 34 ليرتقي إلى الصدراة برصيد 34 نقطة، بجانب الفيصلي صاحب نفس الرصيد، ولكن "الراقي" يتصدر بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 21 محتلا المركز العاشر.