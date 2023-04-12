تفاصيل جديدة بشأن مصير رودي غارسيا في قيادة النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة بشأن مصير الفرنسي رودي غارسيا، مع نادي النصر السعودي، في ظل العديد من الخلافات التي ضربت علاقته بالإدارة واللاعبين.

وقالت صحيفة "الاقتصادية"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "الإدارة ما زالت منقسمة بشأن إقالة غارسيا، إذ يقف صفٌّ مع تجديد الثقة بالمدرب ومنحه فرصة، بينما يقف الصف الثاني مع الإقالة على أن تكون اليوم أو بعد مباراة الهلال الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ25 ضمن دوري روشن السعودي بغض النظر عن النتيجة".