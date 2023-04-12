تفاصيل جديدة بشأن مصير رودي غارسيا في قيادة النصر السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة بشأن مصير الفرنسي رودي غارسيا، مع نادي النصر السعودي، في ظل العديد من الخلافات التي ضربت علاقته بالإدارة واللاعبين.
وقالت صحيفة "الاقتصادية"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "الإدارة ما زالت منقسمة بشأن إقالة غارسيا، إذ يقف صفٌّ مع تجديد الثقة بالمدرب ومنحه فرصة، بينما يقف الصف الثاني مع الإقالة على أن تكون اليوم أو بعد مباراة الهلال الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ25 ضمن دوري روشن السعودي بغض النظر عن النتيجة".
ووفقًا لمصدر الصحيفة، فإن "أسلوب المدرب وإصراره على طريقة لعب معينة أسهما في ضياع صدارة الدوري وخسارة لقب كأس السوبر السعودي، مع تبقّي الأمل في دوري روشن السعودي وأيضا كأس خادم الحرمين الشريفين الذي وصل فيه إلى الدور نصف النهائي، والنادي لا يريد الخروج من الموسم دون بطولات".
من جانبه، قال الناقد الرياضي مبارك الشهري، في تصريحات تلفزيونية: "في رأيي الشخصي غارسيا لن يكون مدربًا للنصر أمام الهلال، هناك تراكمات وفجوة كبيرة بين اللاعبين والمدرب، بسبب قناعات لدى غارسيا ولا يرغب في النقاش، كما إنه طلب لاعبين بالاسم ثم أجلسهم على الدكة، ويتمسك بقناعاته ويرفض حتى النقاش فيها".
الصحف العالمية
فيما ألقت بضع صحف عالمية الضوء على الأزمة الدائرة في صفوف "العالمي"، إذ ألمحت لوجود مشكلة بين غارسيا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن "رونالدو لا يثق في رودي غارسيا".
فيما قالت صحيفة "ماركا" نقلًا عن تقارير سعودية، إن "غارسيا توقف عن كونه مدرب كريستيانو رونالدو في النصر.. المدرب لم يكن على قدر تطلعات ناديه ولديه علاقات سيئة باللاعبين في غرفة الملابس".
وخاض النصر مع غارسيا 26 مباراة، أسفرت عن 18 انتصارًا، وخمسة تعادلات، وثلاث خسائر، سجل معه الفريق 55 هدفًا، واستقبل 16 هدفًا.
وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي في الـ25 من يونيو الماضي لمدة عام، مع أفضلية التجديد لعام آخر.
وتعادل النصر أمام الفيحاء سلبيًّا ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الهلال يوم الثلاثاء الموافق الـ18 من أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري السعودي.
ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.