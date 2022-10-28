نادي النصر يرفع شكوى لمركز التحكيم السعودي ضد فهد بارباع محامي الاتحاد

كشف الإعلامي على المرشود الصحفي بجريدة "الرياض" عن أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، رفعت شكوى رسمية لمركز التحكيم السعودي على القانوني فهد بارباع محامي نادي الاتحاد.

وقال المرشود عبر حسابه في موقع "تويتر" إن نادي النصر تقدم بشكوى رسمية لمركز التحكيم، ضد فهد بارباع، بسبب تحدثه إعلاميا في قضية منظورة.

وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أيام بإلزام نادي النصر بدفع المستحقات المتأخرة للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، وعدم إلزام الطرفين بمطالبات مالية لأحد منهما في قضية "التسريبات".

وكان بارباع محامي الاتحاد قد ظهر عقب قرارات الفيفا لصالح الاتحاد ولاعبه حمدالله ضد النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للحديث عن القضية، وانتقل لعبدالرزاق حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

وكانت إدارة نادي النصر أصدرت بيانا في 28 مارس، اتهمت مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو "82 مليون ريال سعودي".

فقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر حامد البلوي 6 أشهر بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر (قبل تعليق الإيقاف)، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.