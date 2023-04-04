مسلي آل معمر يرد على رغبة طفل في ضم ميسي لنادي النصر (فيديو)

دخل مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، في حوار طريف مع أحد الأطفال الذي طالب بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، ليلعب بجانب كريستيانو رونالدو.

وظهر رئيس النصر بجانب أحد الأطفال ويدعى (يزيد)، فيما بدت أنها جلسة بأحد المنازل، ليقول له: "وش في خاطرك؟، ما الذي تتمناه؟"، ليجيب الطفل على الفور: "ميسي ورونالدو".

ورد آل معمر قائلا: "أنت أول شيء عندك رونالدو أفضل لاعب في العالم صح؟ وتريد ميسي؟"، وأضاف: "ما دامك يا يزيد تبي ميسي بنفكر في الموضوع".