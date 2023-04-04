مسلي آل معمر يرد على رغبة طفل في ضم ميسي لنادي النصر (فيديو)
دخل مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، في حوار طريف مع أحد الأطفال الذي طالب بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، ليلعب بجانب كريستيانو رونالدو.
وظهر رئيس النصر بجانب أحد الأطفال ويدعى (يزيد)، فيما بدت أنها جلسة بأحد المنازل، ليقول له: "وش في خاطرك؟، ما الذي تتمناه؟"، ليجيب الطفل على الفور: "ميسي ورونالدو".
ورد آل معمر قائلا: "أنت أول شيء عندك رونالدو أفضل لاعب في العالم صح؟ وتريد ميسي؟"، وأضاف: "ما دامك يا يزيد تبي ميسي بنفكر في الموضوع".
وربطت العديد من التقارير الصحفية ميسي بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي للنصر، نادي الهلال السعودي.
وكانت صحيفة "عكاظ" قد أشارت إلى تقديم نادي الهلال عرضا رسميا خلال الساعات الماضية للنجم الأرجنتيني.
وأوضحت الصحيفة أن العرض الهلالي يتضمن كافة المزايا المقررة للاعب، ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.
ومن المتوقع أن يرحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، وسط محاولات قوية من جانب برشلونة لإعادته إلى "كامب نو".
يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف "العالمي" منتصف الموسم الجاري في صفقة أحدثت ضجة كبيرة حول العالم.