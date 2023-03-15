نادي الهلال يعلن سفر رامون دياز إلى الأرجنتين بعد الحادث المروع لابنه

أعلن نادي الهلال السعودي سفر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، إلى بلاده بعدما تعرَّض ميشيل نجل دياز إلى حادث سير مروع بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأودى الحادث بحياة زوجة نجل رامون دياز، فيما تم نقل ميشيل إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات بوينس آيرس.

وأوضحت التقارير أن حالة نجل رامون دياز أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم.

وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، إن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد تغلبهم على الفتح، أمس الثلاثاء، في دور ربع نهائي كأس الملك، على أن يعاودوا التدريبات، يوم الخميس، تحت قيادة إيمليانو دياز، نجل المدير الفني ومساعده، وذلك حتى عودة المدرب الأرجنتيني.