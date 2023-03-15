نادي الهلال يعلن سفر رامون دياز إلى الأرجنتين بعد الحادث المروع لابنه
أعلن نادي الهلال السعودي سفر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، إلى بلاده بعدما تعرَّض ميشيل نجل دياز إلى حادث سير مروع بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وأودى الحادث بحياة زوجة نجل رامون دياز، فيما تم نقل ميشيل إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات بوينس آيرس.
وأوضحت التقارير أن حالة نجل رامون دياز أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم.
وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، إن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد تغلبهم على الفتح، أمس الثلاثاء، في دور ربع نهائي كأس الملك، على أن يعاودوا التدريبات، يوم الخميس، تحت قيادة إيمليانو دياز، نجل المدير الفني ومساعده، وذلك حتى عودة المدرب الأرجنتيني.
كما قدم النادي السعودي تعازيه إلى المدرب وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، متمنين السلامة للمصابين في الحادث.
وأظهر فيديو متداول على "تويتر" لحظة مغادرة مساعد مدرب الهلال إيمليانو دياز الملعب عقب المواجهة، وكان متأثرًا بالخبر.
وحجز الهلال مقعدًا في نصف نهائي كأس ملك السعودية عقب الفوز على الفتح.
وفاز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1 ضمن ربع نهائي المسابقة.
وسجل محمد كنو وميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو أهداف الهلال، فيما أحرز فراس البريكان هدف الفتح الوحيد.
وثأر الهلال من هزيمته أمام الفتح ببطولة الدوري السعودي وتأهل لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.
وكان الاتحاد ضمن التأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح في ربع النهائي.