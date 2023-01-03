مسلي آل معمر: كريستيانو رونالدو الأفضل في تاريخ كرة القدم.. وطلبَ معاملته كبقية زملائه في النصر

وأضاف: "صفقة رونالدو لا أعتبرها فقط صفقة لاعب لكي يفوز في مباراة أو بطولة، ولكنها أبعد من ذلك نقل تجربة وإبداع وإلهام، ورونالدو لاعب مبدع وملهم للشباب والنشء، والاتفاقية لا تقتصر على كرة القدم، لكنه داعم لمشروعات أكاديميات التي نخطط لإنشائها، والتعريف بتاريخ النادي ودعم القاعدة الجماهيرية، وخلال الفترة المقبلة سنعلن برامج مرتبطة بهذه الصفقة للجماهير الرياضية سواء في المملكة أو خارجها".

وأردف آل معمر: "أحترم اجتهادات وسائل الإعلام، ولكن ترددت أخبار غير دقيقة عن الصفقة، ونحن معتادون على هذا في الوسط الرياضي، وهناك رعاة للصفقة ورعاة للنادي، والتعاقد سيكون مفيدا للنصر والدوري السعودي، والأيام المقبلة ستظهر الكثير، ورنالدو بالتأكيد هو الأعلى راتبًا في العالم، وهو أمر يستحقه".

وتابع: "أريد أن أوضح جانبا آخر من المفاوضات بأنه كان من ضمن رغبات رونالدو أن يعامل نفس المعاملة من بقية زملائه من ناحية أنظمة النادي والمكافآت، وهو أمر غير مستغرب على لاعب مثله، فهو محترف وقدوة للنشء واللاعبين في العالم".