مسلي آل معمر: كريستيانو رونالدو الأفضل في تاريخ كرة القدم.. وطلبَ معاملته كبقية زملائه في النصر
كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن كواليس جديدة بشأن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تم تقديمه لاعبًا رسميًا في الفريق، اليوم الثلاثاء، في حفل ضخم أقيم بملعب "مرسول بارك".
وقال مسلي آل معمر في المؤتمر الصحفي: "رونالدو تحدث بكلام عظيم وصعب أن أقول أفضل مما قاله أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ووجوده في الدوري السعودي إضافة الرياضة السعودية، وهذا نتيجة العمل الجاد والخطط التي تمت منذ سنوات في تطوير الرياضة السعودية، ووجود لاعب بهذا الحجم يؤكد وجود رؤية واضحة".
وأضاف: "صفقة رونالدو لا أعتبرها فقط صفقة لاعب لكي يفوز في مباراة أو بطولة، ولكنها أبعد من ذلك نقل تجربة وإبداع وإلهام، ورونالدو لاعب مبدع وملهم للشباب والنشء، والاتفاقية لا تقتصر على كرة القدم، لكنه داعم لمشروعات أكاديميات التي نخطط لإنشائها، والتعريف بتاريخ النادي ودعم القاعدة الجماهيرية، وخلال الفترة المقبلة سنعلن برامج مرتبطة بهذه الصفقة للجماهير الرياضية سواء في المملكة أو خارجها".
وأردف آل معمر: "أحترم اجتهادات وسائل الإعلام، ولكن ترددت أخبار غير دقيقة عن الصفقة، ونحن معتادون على هذا في الوسط الرياضي، وهناك رعاة للصفقة ورعاة للنادي، والتعاقد سيكون مفيدا للنصر والدوري السعودي، والأيام المقبلة ستظهر الكثير، ورنالدو بالتأكيد هو الأعلى راتبًا في العالم، وهو أمر يستحقه".
وتابع: "أريد أن أوضح جانبا آخر من المفاوضات بأنه كان من ضمن رغبات رونالدو أن يعامل نفس المعاملة من بقية زملائه من ناحية أنظمة النادي والمكافآت، وهو أمر غير مستغرب على لاعب مثله، فهو محترف وقدوة للنشء واللاعبين في العالم".
ويوم الجمعة الماضي أعلن نادي النصر تعاقده رسميًّا مع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رونالدو سجل 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفًا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.
وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2016 و2017.