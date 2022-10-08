رامون دياز مدرب الهلال يريد التعاقد مع ديرليس غونزالز لاعب أوليمبيا
كشف موقع "elfutbolero" الإسباني عن اهتمام المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي، باللاعب الباروغواياني ديرلي ديرليس غونزالز الذي يلعب لنادي أوليمبيا.
وقال الموقع الإسباني إن نادي أوليمبيا يسعى للتخلص من ديرليس غونزالز، لتخفيض الرواتب، في حين يريد دياز نقل اللاعب لنادي الهلال.
ويلعب ديرليس غونزالز البالغ من العمر 28 عاما، لنادي أوليمبيا أسونسيون منذ 2020، وانضم إليه قادما من نادي دينامو كييف الأوكراني.
وسبق لديرليس غونزالز، الذي يلعب في خط الهجوم، اللعب لأندية بنفيكا في البرتغال، وبازم السويسري، وسانتوس البرازيلي وغواراني في باراغواي ودينامو كيف الأوكراني.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ديرليس غونزالز سجل 12 هدفا وصنع 15 في 85 مباراة مع دينامو كييف، وسجل 29 هدفا وصنع 17 مع أوليمبيا، أما مع سانتوس فلعب 37 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 5، في حين لعب لبازل 35 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 10.
يشار إلى أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.
ويوم الخميس تعادل الهلال سلبيا مع الاتفاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر جدول ترتيب السعودي للمحترفين.
ويستعد الهلال لمواجهة قوية يوم الإثنين المقبل أمام الشباب متصدر الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.