رامون دياز مدرب الهلال يريد التعاقد مع ديرليس غونزالز لاعب أوليمبيا

ويلعب ديرليس غونزالز البالغ من العمر 28 عاما، لنادي أوليمبيا أسونسيون منذ 2020، وانضم إليه قادما من نادي دينامو كييف الأوكراني.

وسبق لديرليس غونزالز، الذي يلعب في خط الهجوم، اللعب لأندية بنفيكا في البرتغال، وبازم السويسري، وسانتوس البرازيلي وغواراني في باراغواي ودينامو كيف الأوكراني.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ديرليس غونزالز سجل 12 هدفا وصنع 15 في 85 مباراة مع دينامو كييف، وسجل 29 هدفا وصنع 17 مع أوليمبيا، أما مع سانتوس فلعب 37 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 5، في حين لعب لبازل 35 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 10.